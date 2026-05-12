به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج سودانی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تجمع معتادان متجاهر در منازل مختلف و مصرف مواد مخدر که موجب ایجاد مزاحمت و نارضایتی ساکنان برخی محلات شده بود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل‌های مورد نظر، موفق شدند ۲۰ نفر از معتادان متجاهر را دستگیر و جمع‌آوری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان تصریح کرد: افراد دستگیر شده پس از تکمیل اقدامات قانونی و هماهنگی‌های قضائی، برای طی مراحل درمان و بازتوانی به کمپ ترک اعتیاد منتقل شدند.

سرهنگ سودانی با تأکید بر ادامه اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی بیان کرد: پلیس با جدیت نسبت به ساماندهی معتادان متجاهر و رسیدگی به دغدغه‌های مردمی عمل خواهد کرد و از شهروندان می‌خواهد موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ گزارش دهند.