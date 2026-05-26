جمع آوری معتادان متجاهر در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در راستای مطالبات مردمی، جمع آوری معتادان متجاهر در 24 ساعت گذشته با هدف پیشگیری از سرقت و کاهش جرائم در حوزه شهرستان گنبدکاووس اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح پلیس با بهره گیری از عوامل کوپ و پلیس های تخصصی و طی هماهنگی با مراجع قضائی با ورود به محل های پاتوق افراد معتاد متجاهر که باعث سلب آسایش عموم شهروندان شده بودند، تعداد 15 معتاد متجاهر جمع آوری شد.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس با بیان این مطلب که این فرماندهی در هر شرایطی آمادگی جمع آوری معتادان را در سطح جامعه دارد خاطرنشان کرد: جمع آوری و نگهداری این قبیل افراد نیازمند آن است که ادارات متولی نیز پای کار آمده و در جهت سلامتی و ترک افراد معتاد چاره اندیشی و نقش خود را به درستی ایفا کنند که تاکنون این امر بدرستی محقق نشده و باعث نازیبایی مبلمان شهری شده است.

صادقی گفت: اعتیاد در بسیاری از جرائم و آسیب ها از جمله وقوع سرقت و نابسامانی خانواده نقش داشته و لازم است به این نکته توجه کنیم که وجود پاتوق استعمال مواد در محله ای که در آن زندگی می کنیم تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت فردی و اجتماعی به ویژه جوانان بوده و نباید به آن بی تفاوت باشیم.