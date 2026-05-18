به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد ظهر دوشنبه در نشست با مدیران روابط عمومی ادارات شهرستان آستانه اشرفیه، با اشاره به اهمیت نقش این واحدها در ارتقای شفافیت و آگاهی عمومی، اظهار کرد: روابط عمومیها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان عمل میکنند.
فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه روابط عمومی ها پیشران اطلاع رسانی هستند، افزود: این واحدها نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف اطلاعرسانی و آگاهسازی جامعه از عملکرد دستگاههای اجرایی ایفا میکنند.
وی با اشاره به اینکه روابط عمومیها مسئولیت دوگانهای در انتشار عملکردها و همچنین پاسخگویی به نقدها بر عهده دارند، تصریح کرد:این وظایف خطیر، حساسیت و اهمیت جایگاه روابط عمومی را در ساختار اداری افزایش میدهد و نیازمند دقت و تعهد بالایی است.
حیدری نژاد با تأکید بر لزوم همافزایی میان واحدهای روابط عمومی در سطح شهرستان، گفت: اتحاد و همکاری این واحدها میتواند منجر به همافزایی بیشتر شده و روند انتقال دستاوردها و عملکرد شهرستان به مردم را تسریع بخشد.
وی افزود: این هماهنگی، کارایی کلی شهرستان را ارتقا داده و موجب میشود مردم با سرعت بیشتری از اقدامات انجام شده مطلع شوند.
فرماندار آستانه اشرفیه تعامل سازنده با اصحاب رسانه را عنصری حیاتی برای انتقال مؤثر عملکرد ادارات دانست و اظهار کرد: رسانهها با قلم و نگاه تخصصی خود، میتوانند اخبار و دستاوردهای اداری را به شکلی سازمانیافته و شیواتر به اطلاع عموم برسانند.
وی افزود: روابط عمومی هر اداره، با مدیریت صحیح اطلاعات و ارتباطات، موجبات پیشرفت و دیده شدن بهتر فعالیتهای آن اداره را فراهم میآورد.
حیدری نژاد از اهمیت ارتقای سطح دانش و مهارتهای تخصصی در میان فعالان حوزه روابط عمومی گفت و تصریح کرد: برگزاری دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی میتواند به توانمندسازی این نیروها و بهبود کیفیت خروجی کار آنها کمک شایانی نماید.
وی حساسیت بازخوردهایی که روابط عمومیها در مواجهه با نقدها و نظرات مردمی دریافت میکنند را یادآور شد و افزود: این بازخوردها، فرصتی مغتنم برای بهبود مستمر فرآیندها و رفع کاستیها هستند و باید با دقت و مسئولیتپذیری بالا مورد رسیدگی قرار گیرند.
فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه ایجاد یک نقطه مشترک و درک متقابل میان تمامی واحدهای روابط عمومی شهرستان گامی مؤثر در جهت همافزایی و تحقق اهداف مشترک است، گفت: امید است با این رویکرد، شاهد ارتقای جایگاه اطلاعرسانی و ارتباطات در شهرستان باشیم.
