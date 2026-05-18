  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

حیدری‌نژاد: روابط عمومی پل ارتباطی مردم و مسئولان است

حیدری‌نژاد: روابط عمومی پل ارتباطی مردم و مسئولان است

آستانه اشرفیه- فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخشی مردم از عملکرد ادارات گفت: روابط عمومی‌ها پل ارتباطی میان مردم و مسئولان و پیشران اطلاع‌رسانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری‌نژاد ظهر دوشنبه در نشست با مدیران روابط عمومی ادارات شهرستان آستانه اشرفیه، با اشاره به اهمیت نقش این واحدها در ارتقای شفافیت و آگاهی عمومی، اظهار کرد: روابط عمومی‌ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان عمل می‌کنند.

فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه روابط عمومی ها پیشران اطلاع رسانی هستند، افزود: این واحدها نقشی کلیدی در پیشبرد اهداف اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه از عملکرد دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی‌ها مسئولیت دوگانه‌ای در انتشار عملکردها و همچنین پاسخگویی به نقدها بر عهده دارند، تصریح کرد:این وظایف خطیر، حساسیت و اهمیت جایگاه روابط عمومی را در ساختار اداری افزایش می‌دهد و نیازمند دقت و تعهد بالایی است.

حیدری نژاد با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان واحدهای روابط عمومی در سطح شهرستان، گفت: اتحاد و همکاری این واحدها می‌تواند منجر به هم‌افزایی بیشتر شده و روند انتقال دستاوردها و عملکرد شهرستان به مردم را تسریع بخشد.

وی افزود: این هماهنگی، کارایی کلی شهرستان را ارتقا داده و موجب می‌شود مردم با سرعت بیشتری از اقدامات انجام شده مطلع شوند.

فرماندار آستانه اشرفیه تعامل سازنده با اصحاب رسانه را عنصری حیاتی برای انتقال مؤثر عملکرد ادارات دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها با قلم و نگاه تخصصی خود، می‌توانند اخبار و دستاوردهای اداری را به شکلی سازمان‌یافته و شیواتر به اطلاع عموم برسانند.

وی افزود: روابط عمومی هر اداره، با مدیریت صحیح اطلاعات و ارتباطات، موجبات پیشرفت و دیده شدن بهتر فعالیت‌های آن اداره را فراهم می‌آورد.

حیدری نژاد از اهمیت ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی در میان فعالان حوزه روابط عمومی گفت و تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی می‌تواند به توانمندسازی این نیروها و بهبود کیفیت خروجی کار آن‌ها کمک شایانی نماید.

وی حساسیت بازخوردهایی که روابط عمومی‌ها در مواجهه با نقدها و نظرات مردمی دریافت می‌کنند را یادآور شد و افزود: این بازخوردها، فرصتی مغتنم برای بهبود مستمر فرآیندها و رفع کاستی‌ها هستند و باید با دقت و مسئولیت‌پذیری بالا مورد رسیدگی قرار گیرند.

فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه ایجاد یک نقطه مشترک و درک متقابل میان تمامی واحدهای روابط عمومی شهرستان گامی مؤثر در جهت هم‌افزایی و تحقق اهداف مشترک است، گفت: امید است با این رویکرد، شاهد ارتقای جایگاه اطلاع‌رسانی و ارتباطات در شهرستان باشیم.

کد مطلب 6833782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها