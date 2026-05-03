حیدری نژاد: حضور مردم در میدان پشتوانه معنوی رزمندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم بندرکیاشهر با قدردانی از حضور بیش از ۶۰ روره مردم در صحنه خیابان، اظهار کرد: استمرار پایداری ملت ایران ضروری است

فرماندار آستانه اشرفیه از اتحاد مقدس اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان، معلمان و کارگران در حفظ امنیت و اقتصاد گفت و افزود: در طول ۴۷ سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی، ملت ایران همواره با ایستادگی در برابر توطئه‌های تجزیه‌طلبانه، مانع از خدشه‌دار شدن تمامیت ارضی کشور شده‌اند.

وی با تاکید بر حضور مستمر در صحنه، حتی در شرایط جوی نامساعد، تصریح کرد: حضور مردم پشتوانه معنوی رزمندگان است؛ حضور مردم در صحنه، موجب تقویت روحیه و افزایش قدرت معنوی غیورمردانی است که در خط مقدم نبرد، با دقت بالا به اهداف تعیین شده شلیک می‌کنند.

حیدری نژاد با اشاره به خنثی‌سازی فتنه‌گری‌ها وی با یادآوری حماسه‌های ۹ دی و ۲۲ دی، گفت: حضور میلیونی مردم، تحرکات عناصر نفوذی و فتنه‌گر را بی‌اثر کرده و بساط آنان را جمع می‌کند.

وی لبیک به فرمان ولی فقیه را مهم‌ترین انگیزه حضور دانست و گفت: پاسخ مثبت به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر پر نگه داشتن خیابان‌ها و میادین است.

تنگه هرمز نماد اقتدار ایران است

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اقتدار نظامی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در آبراه‌های بین‌المللی، اظهار کرد: امروز دنیا متوجه شده است که ما نیازی به بمب اتم نداریم؛ بمب اتم ما، مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز است.

وی افزود: هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته، قیمت نفت به بیش از ۱۱۰ دلار رسیده و غرب با بحران انرژی و سوخت مواجه شده است.

حیدری نژاد با بیان اینکه ایران مقتدر امروز امنیت و سودآوری این آبراه حیاتی را مدیریت می‌کند و هرگز به عقب باز نخواهد گشت، گفت:صنایع بزرگ آلمان نیز اذعان کرده‌اند که بدون امنیت این تنگه و عبور محصولات استراتژیک کشاورزی، جهان با بحران غذا روبرو خواهد شد.

ایستادگی ملت ایران، چون دماوند در برابر یزیدیان زمان

فرماندار آستانه اشرفیه با تأکید بر روحیه رأفت و مهربانی ملت ایران در کنار صلابت نفوذناپذیرشان، گفت: ما از سرور و سالار شهیدان آموخته‌ایم که در برابر یزیدیان زمان سر خم نکنیم. ملت ایران همچون کوه دماوند استوار ایستاده است تا دشمنان را وادار به زانو زدن در برابر اراده خود کند.

وی با دعوت عموم مردم، به‌ویژه کسانی که تاکنون در این حماسه‌ها حضور نداشته‌اند، افزود: طلوع پیروزی نزدیک است و امروز بهترین فرصت برای ادای دین به میهن و نظام است تا در آینده، شرمنده پاسخگویی به فرزندانمان درباره نقشمان در این دفاع مقدس نباشیم.