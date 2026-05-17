۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

ثبت بیش از ۱۱ هزار مصدوم نزاع در کردستان

سنندج – مدیرکل پزشکی قانونی کردستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۱ هزار و ۱۷۱ نفر در استان بر اثر نزاع مصدوم و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.

بهزاد غضنفری‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع مصدومان نزاع در استان، ۷ هزار و ۸۲۸ نفر مرد و ۳ هزار و ۳۴۳ نفر زن بوده‌اند و بیشترین مراجعات نیز در تیرماه با هزار و ۳۴۱ مورد ثبت شده است.

وی افزود: پس از تیرماه، خرداد با هزار و ۱۰۵ مورد و مرداد با هزار و ۲۴۶ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و کمترین آمار نیز مربوط به اسفندماه با ۴۱۱ مورد بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با اشاره به پیامدهای اجتماعی نزاع عنوان کرد: آموزش مهارت‌های ارتباطی، ترویج فرهنگ مدارا و کنترل خشم می‌تواند نقش مهمی در کاهش درگیری‌ها و آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

غضنفری‌پور همچنین به آمار فوت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ نفر شامل ۱۸ مرد و ۶ زن بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده‌اند که بیشترین آمار مربوط به آذرماه با ۶ فوتی بوده است.

ثبت ۱۶ فوتی غرق‌شدگی در کردستان

وی ادامه داد: در همین مدت، ۱۶ نفر شامل ۱۴ مرد و ۲ زن نیز بر اثر غرق‌شدگی در استان جان باخته‌اند که بیشترین موارد فوت در ماه‌های شهریور، آبان و آذر ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی کردستان بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و همچنین پرهیز از شنا در مناطق غیرایمن تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر شهروندان به هشدارهای ایمنی شد.

