ثبت بیش از ۱۱ هزار مصدوم نزاع در کردستان

بهزاد غضنفریپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع مصدومان نزاع در استان، ۷ هزار و ۸۲۸ نفر مرد و ۳ هزار و ۳۴۳ نفر زن بودهاند و بیشترین مراجعات نیز در تیرماه با هزار و ۳۴۱ مورد ثبت شده است.
وی افزود: پس از تیرماه، خرداد با هزار و ۱۰۵ مورد و مرداد با هزار و ۲۴۶ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند و کمترین آمار نیز مربوط به اسفندماه با ۴۱۱ مورد بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با اشاره به پیامدهای اجتماعی نزاع عنوان کرد: آموزش مهارتهای ارتباطی، ترویج فرهنگ مدارا و کنترل خشم میتواند نقش مهمی در کاهش درگیریها و آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
غضنفریپور همچنین به آمار فوت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ نفر شامل ۱۸ مرد و ۶ زن بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادهاند که بیشترین آمار مربوط به آذرماه با ۶ فوتی بوده است.
ثبت ۱۶ فوتی غرقشدگی در کردستان
وی ادامه داد: در همین مدت، ۱۶ نفر شامل ۱۴ مرد و ۲ زن نیز بر اثر غرقشدگی در استان جان باختهاند که بیشترین موارد فوت در ماههای شهریور، آبان و آذر ثبت شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و همچنین پرهیز از شنا در مناطق غیرایمن تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر شهروندان به هشدارهای ایمنی شد.
نظر شما