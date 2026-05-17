به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از ایستگاه راه‌آهن اردبیل اظهار کرد: طول این پروژه ۱۷۵ کیلومتر است که عملیات اجرایی آن از حدود ۲۲ سال پیش آغاز شده بود.

وی افزود: این پروژه ۲۹ دستگاه پل خاص و ۳۴ کیلومتر تونل و گالری دارد و طی سال‌های گذشته در دولت‌های مختلف برای تکمیل آن تلاش‌های زیادی انجام شده است.

استاندار اردبیل ادامه داد: در دولت چهاردهم و طی یک‌ونیم سال گذشته، با تأکید رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، بیش از ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه تزریق شده است.

امامی یگانه بیان کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل، ۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه اختصاص یافت که نقش مهمی در شتاب‌بخشی به روند اجرای آن داشته است.

وی با بیان اینکه در یک‌ونیم سال گذشته شاهد روند مطلوبی در پیشرفت پروژه راه‌آهن اردبیل بوده‌ایم، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری، تولید محصولات کشاورزی و صنایع مختلف، بهره‌برداری از این خط ریلی می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و حمل‌ونقل استان ایفا کند.