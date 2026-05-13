راه آهن اردبیل آماده افتتاح رسمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان سفر به تهران و در دیدار با جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد:قرار بود راه‌آهن اردبیل در اسفندماه افتتاح شود، اما به‌دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، زمان بهره‌برداری آن به تعویق افتاد و اکنون هماهنگی‌های لازم برای افتتاح این پروژه در آینده نزدیک پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون هماهنگی‌های نهایی و لازم را برای بهره‌برداری از پروژه راه‌آهن میانه_ اردبیل انجام شده است افزود:به زودی شاهد افتتاح رسمی این پروژه عظیم با حضور مقامات کشوری خواهیم بود.

استاندار اردبیل گفت: راه‌آهن اردبیل نقش مهمی در توسعه اقتصادی، حمل‌ونقل و تقویت ارتباطات تجاری استان خواهد داشت و تسریع در فرآیند بهره‌برداری از این پروژه ضرورت دارد.

در این دیدار جبار علی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن کشور نیز ضمن تأکید بر اهمیت راه‌آهن اردبیل، آمادگی مجموعه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای انجام هماهنگی‌های لازم جهت افتتاح و آغاز بهره‌برداری این خط ریلی را اعلام کرد