۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۸

۱۸ طرح اقتصادی به ارزش ۲۵ همت در جنگ رمضان به بهره‌برداری رسید

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: در طول جنگ رمضان و با پیگیری های مستمر مجموعه استانداری ۱۸ طرح اقتصادی به ارزش ۲۵ همت در استان اردبیل به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، ضمن ارایه آخرین گزارش از وضعیت استان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و اجرایی اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان، استان اردبیل توانست با واردات مستقیم ۲۶ هزار تن کالاهای اساسی از کشورهای مختلف و همچنین تأمین و ذخیره‌سازی ۱۶۰ هزار تن کالاهای اساسی در انبارهای استانی، نیاز مردم را بدون وقفه برطرف کند.

وی افزود: با اجرای هم‌زمان برنامه‌های حمایتی و کنترل بازار، نه‌تنها مشکل کمبود در استان مشاهده نشد، بلکه با تداوم روند فعالیت اقتصادی، رضایت مندی مسافران و مردم حاصل شد.

استاندار اردبیل از سفر هیئت اقتصادی استان به جمهوری آذربایجان با هدف گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای در روزهای اخیر خبر داد و بیان کرد: پیگیری مالی واحدهای تولیدی، تسریع در پرداخت ۱۶.۲ همت تسهیلات مصوب سفر ریاست‌جمهوری و جلوگیری از هرگونه تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی از اقدامات جدی استان در ماه‌های اخیر بوده است.

امامی یگانه با اشاره به روند پروژه‌های عمرانی گفت: راه‌آهن اردبیل آماده بهره‌برداری است و در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز می کند.

وی افزود: جلسات فشرده با مدیران واحدهای اقتصادی و بازدیدهای میدانی از مجموعه‌های تولیدی و جلسات قرارگاه اقتصادی به‌صورت منظم برگزار شده تا تصمیمات اجرایی مستقیماً بر پایه شرایط واقعی واحدها اتخاذ شود.

استاندار اردبیل گفت: در زمینه اجتماعی و مدیریتی نیز،همکاری نزدیک با فرمانداران، نهادهای اجتماعی و ائمه جمعه استان تداوم دارد در این مدت با تقویت فضای گفت‌وگو میان مسئولان و گروه‌های مختلف، آرامش عمومی و همبستگی اجتماعی حفظ شده است.

در ادامه این دیدار صمیمی وزیر کشور نیز ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت استان اردبیل اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده برای حفظ ثبات اقتصادی، تسهیل تأمین اقلام حیاتی و صیانت از محیط کار و تولید در اردبیل، بیانگر برنامه‌ریزی دقیق و حضور فعال مدیران است.

اسکندر مومنی اظهار کرد: الگوی اجرایی استان اردبیل در مدیریت مسائل اقتصادی و اجتماعی باعث اطمینان خاطر دولت از پیشبرد امور حاکمیتی در این استان شده است.

وزیر کشور همچنین از تداوم حمایت وزارتخانه در تخصیص منابع مالی و تسریع اجرای طرح‌های عمرانی استان خبر داد.

