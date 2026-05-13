به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، ضمن ارایه آخرین گزارش از وضعیت استان در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و اجرایی اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان، استان اردبیل توانست با واردات مستقیم ۲۶ هزار تن کالاهای اساسی از کشورهای مختلف و همچنین تأمین و ذخیرهسازی ۱۶۰ هزار تن کالاهای اساسی در انبارهای استانی، نیاز مردم را بدون وقفه برطرف کند.
وی افزود: با اجرای همزمان برنامههای حمایتی و کنترل بازار، نهتنها مشکل کمبود در استان مشاهده نشد، بلکه با تداوم روند فعالیت اقتصادی، رضایت مندی مسافران و مردم حاصل شد.
استاندار اردبیل از سفر هیئت اقتصادی استان به جمهوری آذربایجان با هدف گسترش همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری منطقهای در روزهای اخیر خبر داد و بیان کرد: پیگیری مالی واحدهای تولیدی، تسریع در پرداخت ۱۶.۲ همت تسهیلات مصوب سفر ریاستجمهوری و جلوگیری از هرگونه تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی از اقدامات جدی استان در ماههای اخیر بوده است.
امامی یگانه با اشاره به روند پروژههای عمرانی گفت: راهآهن اردبیل آماده بهرهبرداری است و در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز می کند.
وی افزود: جلسات فشرده با مدیران واحدهای اقتصادی و بازدیدهای میدانی از مجموعههای تولیدی و جلسات قرارگاه اقتصادی بهصورت منظم برگزار شده تا تصمیمات اجرایی مستقیماً بر پایه شرایط واقعی واحدها اتخاذ شود.
استاندار اردبیل گفت: در زمینه اجتماعی و مدیریتی نیز،همکاری نزدیک با فرمانداران، نهادهای اجتماعی و ائمه جمعه استان تداوم دارد در این مدت با تقویت فضای گفتوگو میان مسئولان و گروههای مختلف، آرامش عمومی و همبستگی اجتماعی حفظ شده است.
در ادامه این دیدار صمیمی وزیر کشور نیز ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت استان اردبیل اظهار کرد: اقدامات انجامشده برای حفظ ثبات اقتصادی، تسهیل تأمین اقلام حیاتی و صیانت از محیط کار و تولید در اردبیل، بیانگر برنامهریزی دقیق و حضور فعال مدیران است.
اسکندر مومنی اظهار کرد: الگوی اجرایی استان اردبیل در مدیریت مسائل اقتصادی و اجتماعی باعث اطمینان خاطر دولت از پیشبرد امور حاکمیتی در این استان شده است.
وزیر کشور همچنین از تداوم حمایت وزارتخانه در تخصیص منابع مالی و تسریع اجرای طرحهای عمرانی استان خبر داد.
