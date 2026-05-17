۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

محبی: غیرحضوری شدن امتحانات ابتدایی در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه از غیرحضوری شدن امتحانات دوره ابتدایی خبر داد و گفت: کلاس‌های مجازی در بستر شبکه شاد تا نهم خرداد ماه تداوم خواهد داشت.

سلیمان محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت فعالیت‌های آموزشی و نحوه ارزیابی دانش‌آموزان در پایان سال تحصیلی اظهار کرد: روند آموزش در سطح مدارس استان کرمانشاه همچنان با قوت در حال پیگیری است و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تمامی مدارس موظف هستند کلاس‌های آموزش مجازی خود را در بستر شبکه دانش‌آموزی «شاد» تا تاریخ نهم خرداد ماه تداوم بخشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به غیرحضوری شدن امتحانات در پایه ابتدایی تحصیلی بیان کرد: روند سنجش و ارزیابی پایانی دانش‌آموزان در دوره ابتدایی کاملاً به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد گرفت. بر این اساس، نمرات و نتایج ارزیابی دانش‌آموزان این مقطع با تکیه بر فعالیت‌های آموزشی آن‌ها در طول سال تحصیلی، از جمله مشارکت در فعالیت‌های کلاسی، پرسش‌های مستمر معلمان و سوابق آموزشی سنجیده شده و در نهایت در قالب کارنامه‌های توصیفی صادر و ثبت می‌گردد.

وی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات مقاطع متوسطه اول و بخشی از متوسطه دوم تصریح کرد: امتحانات پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم به‌صورت درون‌مدرسه‌ای و داخلی از نهم خرداد ماه آغاز می‌شود و تا اواخر همین ماه به طول می‌انجامد. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص حضوری یا غیرحضوری بودن این آزمون‌ها به استان‌ها محول شده است تا شورای تأمین استان با در نظر گرفتن شرایط، در این زمینه تصمیم‌گیری و ابلاغ نظر کند.

محبی با تأکید بر اینکه اتخاذ تصمیم نهایی برای پایه‌های هفتم تا دهم کاملاً تابع شرایط کلی کشور است، خاطرنشان کرد: مجموعه آموزش و پرورش استان کرمانشاه این آمادگی کامل را دارد که امتحانات پایه‌های مذکور را در هر دو حالت حضوری و یا غیرحضوری، به بهترین شکل ممکن و بدون هیچ‌گونه خللی برگزار نماید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان به وضعیت امتحانات دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم نیز اشاره کرد و افزود: آزمون‌های این دو پایه تحصیلی به‌صورت هماهنگ و نهایی برگزار می‌شود؛ لذا تعیین زمان دقیق و نحوه برگزاری آن‌ها مستقیماً بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. طبق اعلام وزارتخانه متبوع، امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم سه هفته پس از تثبیت شرایط کشور و منحصراً به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد؛ لذا تا زمان اعلام رسمی تقویم برگزاری امتحانات، روند آموزش برای دانش‌آموزان این پایه‌ها متوقف نخواهد شد و همچنان ادامه دارد.

    • حسینی IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      با توجه به شرایط حساس و جنگی کشور و احتمال حمله دشمن به مدارس و حتی با این شرایط حساس و حتی گروهای ترویستی اسرائیل و حمله به مدارس بایدامتحانات غیر حضوری باشد یه امسال حالا بخاطر شرایط حساس مدارس بسته باشه وضعیت عادی شد دوباره مدارس از اول مهرماه بازگشایی شوند نباید ریسک کرد و عجله نکنیم
    • فاطمه محبی کله جوبی IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      سلام وقتتون بخیر ، ما کلاس دهمیم الان تکلیف مون چیه؟ امتحانات پایان ترم دهم حضورین؟ لطفا میشه دهم رو مجازی برگزار کنید🙏🏻 چون ما واقعا برامون سخته و ۱۰۰٪ همه با این وضعیت شهریور بازم باید بیایم مدرسه اگه حضوری باشه! اگه میشه لطف و بزرگواری کنید و منت بزارین امتحانات دهم رو هم مجازی برگزار کنید خدا خیرتون بده خیلی ممنون از درک و بزرگواریتون🌸🙏🏻

