۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

امتحانات دانش‌آموزان غیرحضوری برگزار می‌شود

یاسوج- معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: با وجود اهمیت آموزش حضوری و ارتقای کیفیت علمی امتحانات پایان دوره با در نظر گرفتن شرایط موجود به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعداظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش میانگین معدل در سطح آموزش عمومی و نیاز به بسترسازی و زیرساخت‌هایی مانند فضای فیزیکی، اظهار کرد: رئیس‌جمهور طرح ملی توسعه عدالت آموزشی را مطرح کردند که در این راستا ارتقای قابل توجهی در سطح کشور و استان صورت گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر استان ما در بحث ساخت‌وساز فضاهای آموزشی بیش از ۱۳ درصد از میانگین کشوری جلوتر است و با جلسات متعدد استاندار، کارهایی در دست انجام است که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ بتوانیم مشکلات را تا حد زیادی برطرف کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص ارتقای کیفیت آموزش، به چالش‌های برگزاری آزمون‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و برای حفاظت از جان دانش‌آموزان، فضاهای آموزشی دانشگاه و آموزش و پرورش تعطیل و آموزش مجازی شد که در ارتقای کیفیت آموزشی بی تاثیر نبوده است.

وی بیان کرد: در سطح ملی مقرر شده بود که امتحانات پایان دوره ششم ابتدایی به صورت غیرحضوری و آزمون‌های اول و دوم متوسطه به صورت حضوری برگزار شود، اما با بررسی‌های انجام شده و با هدف جبران افت تحصیلی ناشی از آموزش‌های مجازی، تصمیم بر این شد که آزمون‌ها به صورت حضوری برگزار شود تا دانش‌آموزان با تلاش بیشتر، سطح علمی خود را افزایش دهند و میزان یادگیری کاهش یافته در امتحانات مجازی جبران شود.

محمدی افزود: اخیراً مسائلی از سوی والدین و دانش‌آموزان مطرح شده مبنی بر اینکه آموزش‌ها غیرحضوری بوده و آمادگی لازم برای آزمون حضوری وجود ندارد، همچنین در بسیاری از استان‌ها نیز مصوب شده که آموزش و آزمون به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی تأکید کرد: در دین ما بر علم و دانش تأکید فراوان شده است و اگر قرار بر آموزش غیرحضوری باشد، باید این را بدانیم که به نفع دانش‌آموزان و آینده کشور است و باید آن‌ها را تشویق و ترغیب کنیم که برای آینده خود سرمایه‌گذاری کنند، چرا که نیروی انسانی دانا، مهمترین عامل توسعه و زیربنای پیشرفت کشور است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: با توجه به رویه‌ای که اخیراً در برخی استان‌ها اعلام شده، استان ما نیز با در نظر گرفتن انصاف و دلسوزی برای دانش‌آموزان، اعلام کرده است که اگر آموزش‌ها مجازی بوده، امتحانات نیز به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: نظر استان است که کلاس‌ها غیرحضوری و امتحانات هم غیرحضوری برگزار شود.

    • سودا IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      سلام من پایه ی هشتم از ارومیه هستم ما کلا نصف سال رو برای گاز،برق،الودگی هوا،سرما،گرما،... و انواع بهانه ها غیر حضوری و تعطیل شدیم پس این حق دانش اموزان است که امتحان ها هم غیر حضوری و با سطح متوسط برگزار شود

