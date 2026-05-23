به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعداظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش میانگین معدل در سطح آموزش عمومی و نیاز به بسترسازی و زیرساخت‌هایی مانند فضای فیزیکی، اظهار کرد: رئیس‌جمهور طرح ملی توسعه عدالت آموزشی را مطرح کردند که در این راستا ارتقای قابل توجهی در سطح کشور و استان صورت گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر استان ما در بحث ساخت‌وساز فضاهای آموزشی بیش از ۱۳ درصد از میانگین کشوری جلوتر است و با جلسات متعدد استاندار، کارهایی در دست انجام است که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ بتوانیم مشکلات را تا حد زیادی برطرف کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص ارتقای کیفیت آموزش، به چالش‌های برگزاری آزمون‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط جنگی و برای حفاظت از جان دانش‌آموزان، فضاهای آموزشی دانشگاه و آموزش و پرورش تعطیل و آموزش مجازی شد که در ارتقای کیفیت آموزشی بی تاثیر نبوده است.

وی بیان کرد: در سطح ملی مقرر شده بود که امتحانات پایان دوره ششم ابتدایی به صورت غیرحضوری و آزمون‌های اول و دوم متوسطه به صورت حضوری برگزار شود، اما با بررسی‌های انجام شده و با هدف جبران افت تحصیلی ناشی از آموزش‌های مجازی، تصمیم بر این شد که آزمون‌ها به صورت حضوری برگزار شود تا دانش‌آموزان با تلاش بیشتر، سطح علمی خود را افزایش دهند و میزان یادگیری کاهش یافته در امتحانات مجازی جبران شود.

محمدی افزود: اخیراً مسائلی از سوی والدین و دانش‌آموزان مطرح شده مبنی بر اینکه آموزش‌ها غیرحضوری بوده و آمادگی لازم برای آزمون حضوری وجود ندارد، همچنین در بسیاری از استان‌ها نیز مصوب شده که آموزش و آزمون به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی تأکید کرد: در دین ما بر علم و دانش تأکید فراوان شده است و اگر قرار بر آموزش غیرحضوری باشد، باید این را بدانیم که به نفع دانش‌آموزان و آینده کشور است و باید آن‌ها را تشویق و ترغیب کنیم که برای آینده خود سرمایه‌گذاری کنند، چرا که نیروی انسانی دانا، مهمترین عامل توسعه و زیربنای پیشرفت کشور است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: با توجه به رویه‌ای که اخیراً در برخی استان‌ها اعلام شده، استان ما نیز با در نظر گرفتن انصاف و دلسوزی برای دانش‌آموزان، اعلام کرده است که اگر آموزش‌ها مجازی بوده، امتحانات نیز به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: نظر استان است که کلاس‌ها غیرحضوری و امتحانات هم غیرحضوری برگزار شود.