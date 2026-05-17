به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فولادوند یکشنبه در جلسه ستاد آزمون های آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن، اظهار کرد: علیرغم تمام توطئه‌ها، فرآیند آموزش در کشور غیر از تعطیلی یک هفته‌ای ایام شهادت قائد انقلاب حتی یک روز هم تعطیل نشد و به همت معلمان عزیز و حرکت جهادی آنان ادامه یافت و این ایام هم با افزایش یک هفته‌ای آموزش در هفته اول خردادماه جبران خواهد شد.

وی افزود: البته دشمن همواره در کمین است و از کوچک‌ترین مسأله برای به بوق و کرنا کشیدن علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده می‌کند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با بیان اینکه ارزشیابی در تمام پایه‌های دوره ابتدایی به صورت غیر حضوری انجام می شود، خاطرنشان کرد: آزمون‌های نهایی حداقل ۱۵ روز پس از خروج کشور از حالت غیرعادی و شرایط جنگی با اعلام برنامه امتحانی جدید برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت هدایت تحصیلی در ارزشیابی‌های دوره اول متوسطه گفت: این مهم باید با مبنا قرار دادن اصل توازن بین رشته‌ای و ارزشیابی درست از دانش آموزان با اولویت آزمون‌های حضوری این دوره و پایه دهم متوسطه نظری و سایر دروس داخلی با أخذ مجوز شورای تامین استان انجام شود.

فولادوند توجه به تمامی جوانب در فرآیند ارزشیابی را مهم خواند و گفت: اگر می‌خواهیم کیفیت آموزشی داشته باشیم، باید در ارزشیابی‌های مستمر و پایانی، همه جانبه عمل کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط معاونت‌های آموزشی با حوزه ارزشیابی، گفت: ارزشیابی و تداوم آموزش قابل جداسازی نیستند و تقویت این دو حوزه، ارتقای کیفیت آموزشی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در پایان بیان کرد: با توجه به آمادگی مرکز سنجش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها برای برگزاری مطلوب امتحانات نهایی در صورت عادی شدن شرایط، بتوانیم با همدلی و بسیج تمامی امکانات آزمون‌های نهایی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.