تاکید لنکرانی بر خنثی سازی تحریم ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست کارگروه فرهنگستان علوم‌پزشکی «شاخه‌جنوب» در سال ۱۴۰۵ با محوریت بررسی ارتباط نظام سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار گردید.

این گزارش توسط فرهاد لطفی استاد رشته اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با نظارت کامران باقری لنکرانی عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس گروه ارتقاء سلامت این نهاد علمی و نیز همکاری جمعی از اساتید برجسته رشته اقتصاد سلامت و مدیریت دارو تنظیم شده است و به موضوع توسعه پایدار پرداخت.

در این گزارش، توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم کلیدی با سابقه بیش از سه دهه معرفی شده است. این مفهوم که توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۸۷ تعریف شد، بر تأمین نیازهای نسل حاضر بدون آسیب رساندن به توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهایشان تأکید دارد.

توسعه پایدار، رویکردی جامع‌نگر است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد و تلاش می‌کند تا آرمان‌های انسانی را در سطح جهانی و در طول زمان برآورده سازد.

همچنین، در این متن به پیوند عمیق سلامت با سایر ابعاد جامعه (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و…) اشاره شده است. سلامت که به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف می‌شود، امروزه به یکی از چالش‌های اساسی و دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و مردم در سراسر جهان تبدیل شده است. روند اجماع بین‌المللی بر نقش محوری سلامت در چارچوب توسعه پایدار، از طریق اجلاس‌های مهم بین‌المللی در سه دهه گذشته، مورد تأکید قرار گرفته است.

در این نشست کامران باقری لنکرانی، رئیس کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی، در خصوص موضوع جلسه و همسویی آن با شعار سال که توسط رهبر انقلاب اعلام شده است، نکاتی را مطرح کرد.

وی بر ضرورت توجه به این شعار و استفاده از ابزارهای گوناگون برای تحکیم وضعیت اقتصادی، به ویژه در حوزه سلامت، تأکید نمود.

رئیس کارگروه جنوب فرهنگستان علوم پزشکی، شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را ترسیم‌ کننده یک مثلث راهبردی دانست.

اقتصاد مقاومتی: موتور محرک و هدف اصلی برای خنثی‌سازی تحریم و تولید ثروت.

وحدت ملی: «شرط لازم» برای اقتصاد مقاومتی. بدون انسجام اجتماعی و حل اختلافات داخلی، توان اقتصادی هرز می‌رود.

امنیت ملی: «بستر» فعالیت‌های اقتصادی. امنیت در اینجا نه فقط به معنای نظامی، بلکه امنیت روانی و سرمایه‌گذاری است.

لنکرانی گفت: این پیام نشان‌ دهنده آغاز یک «دوره گذار به حکمرانیِ دانش‌بنیان و مردم‌پایه» در ایرانِ پس از اسفند ۱۴۰۴ است که آگاهانه پیوند میان «سفره مردم» و «اقتدار ملی» را هدف‌گذاری کرده است.

وی افزود: عبارت «پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی»، نشان‌دهنده تغییر رویکرد از «دفاع منفعلانه» به «هجوم اقتصادی» از طریق ارتقاء زیرساخت‌های زیستی و رفاهی است.

لنکرانی گفت: این پیام، پاسخی مستقیم به جریان ناامیدسازی است. بهترین راه مبارزه با شایعه و ناامیدی، «ارائه نسخه علاج کارساز» و «ایجاد حس تغییر در زندگی روزمره مردم» است.