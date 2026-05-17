۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

دستگیری ۴ عضو باند سوداگر مرگ در شاهرود؛ ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری چهار عضو باند قاچاق مواد مخدر در حوزه شاهرود خبر داد و گفت: از این متخلفان ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از انهدام باند قاچاق مواد مخدر خبر داد و بیان کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر شاهرود به دو خودرو پژو و پراید مشکوک شد.

وی از توقف خودروها و بازرسی آن ها خبر داد و در توضیحات ادامه داد: از این خودروها مقدار ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری چهار نفر طی این عملیات خبر داد و تصریح کرد: پرونده این متخلفان تشکیل و به مقامات قضایی ارجاع داده شد.

تقدیسی به اجرای دو عملیات دیگر پیرامون مبارزه با مواد مخدر در استان اشاره داشت و بیان کرد: از دو دستگاه پژو ۴۰۵ مجموعا مقدار ۱۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی افزود: اقدامات مقابله ای با سوداگران مرگ و خرده فروشان مواد مخدر در طرح های ضربتی پلیس و زیر نظر گرفتن محلات پر خطر همچنان در زمره ماموریت های پلیس استان سمنان است.

