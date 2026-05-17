۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

نجات ۳۰ نفر در آتش سوزی یک مجتمع اقامتی در مشهد

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از نجات بیش از ۳۰ شهروند محبوس در عملیات چندمرحله‌ای آتش‌نشانان مشهدی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سر آتشیار وحید باخدا از وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع اقامتی در خیابان دانشگاه در ساعت ۸:۲۸ دقیقه صبح امروز (۲۷اردیبهشت ماه)خبر داد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حریق در طبقه منفی یک این مجتمع و در قسمت تابلو برق آغاز شد. متأسفانه شدت دود تولید شده به حدی بود که تمام طبقات ساختمان را در بر گرفت و موجب محبوسی بیش از ۳۰ نفر از ساکنین و مراجعین شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه در خیابان دانشگاه ، تیم‌های تخصصی حریق و نجات از ایستگاه ۱ و ۲ به همراه تجهیزات لازم در کمترین زمان ممکن خود را به محل رساندند.

باخدا با اشاره به پیچیدگی عملیات نجات تصریح کرد: دود غلیظ و گسترش آن در طبقات مختلف، دید را به شدت کاهش داده و شرایط تنفسی را برای افراد محبوس بحرانی کرده بود. اما آتش‌نشانان با سازماندهی منسجم و تقسیم به تیم‌های جستجو و تخلیه، عملیات خروج افراد را در چند مرحله انجام دادند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد ادامه داد: آتش‌نشانان با حضور در طبقات مختلف، مسیرهای امن برای خروج را شناسایی ، افراد را از میان دود خارج کرده و به محیط امن منتقل کردند. همزمان، تیم حریق نیز موفق شد آتش سوزی در قسمت تابلو برق را به طور کامل مهار و اطفا کند.

وی بیان کرد: خوشبختانه تمامی بیش از ۳۰ نفر محبوس شده در این حادثه، سالم و بدون هیچ گونه آسیب جانی به بیرون منتقل شدند و این عملیات با موفقیت کامل به پایان رسید.

باخدا در پایان ضمن تقدیر از سرعت عمل همکاران آتش‌نشان، تأکید کرد: علت دقیق حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است. به شهروندان توصیه می‌شود نسبت به سرویس دوره‌ای تابلوهای برق، استفاده از تجهیزات استاندارد و نصب سیستم‌های هشدهنده دود در ساختمان‌های اقامتی و مسکونی اهتمام ویژه داشته باشند تا شاهد چنین حوادثی نباشند.

