به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی از وقوع یک فقره آتش‌سوزی در یک انبار مواد غذایی خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ظهر چهارشنبه در پنجتن رخ داد.

وی با بیان اینکه با اقدام به موقع آتش نشانان تنها ۵۰ متر از فضای ۵۰۰ متری انبار طعمه حریق شد، افزود: در این حادثه، یک دستگاه موتورسیکلت و بیش از ۱۱۰۰ کارتن شیر پاکتی دچار سوختگی شد.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی مشهد با اشاره به عملیات اطفای حریق تصریح کرد: از سرایت آتش به سایر بخش‌های انبار جلوگیری کرده و حریق به طور کامل مهار گردید.

اسدی ادامه داد: خوشبختانه در این حادثه هیچ گونه مصدوم یا محبوسی گزارش نشده است.

وی در خصوص علت حادثه گفت: بررسی اولیه حاکی از آن است که نشت سوخت و بخارات قابل اشتعال از موتورسیکلت در داخل انبار و تماس با یک شعله روباز، عامل بروز این آتش‌سوزی بوده است، اما بررسی های بیشتر برای علت دقیق حادثه صورت خواهد گرفت.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در پایان از صاحبان انبارها خواست نسبت به نگهداری اصولی وسایل نقلیه در محیط‌های انباری و جلوگیری از انباشت مواد قابل اشتعال توجه ویژه داشته باشند.