پایان عملیات حریق در مشهد؛ دود غلیظ سقف طبقه همکف با توربوفن تخلیه شد

آتشپاد دوم محسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حجم دودگرفتگی در سقف طبقه همکف قابل توجه بود که آتشنشانان با بهکارگیری دستگاه توربوفن، دود را به طور کامل تخلیه و از گسترش حریق جلوگیری کردند.
سرپرست معاونت عملیات سازمان آتشنشانی مشهد افزود: آتشنشانان ایستگاههای ۲۴، ۲، ۲۰ و ۴ که از دقایق ابتدایی در محل حضور یافته بودند، پس از بررسی دقیق سقف طبقه همکف، با حجم زیادی از دودگرفتگی مواجه شدند.
وی گفت: با توجه به غلظت بالای دود در فضای سقف کاذب و احتمال سرایت حرارت به سایر بخشهای مجتمع، تیمهای عملیاتی بلافاصله با استفاده از دستگاههای توربوفن پرقدرت وارد عمل شده و دود محبوسشده را به طور کامل تخلیه کردند.
اسدی خاطرنشان کرد: سرعت عمل آتشنشانان باعث شد این حادثه در همان مرحله دودگرفتگی مهار شود و از تبدیل آن به یک حریق تمامعیار و سرایت به سایر بخشهای مجتمع جلوگیری به عمل آید.
سرپرست معاونت عملیات سازمان آتشنشانی مشهد گفت: این عملیات ساعت ۱۹:۵۰ با موفقیت به پایان رسید و خوشبختانه هیچگونه مصدوم یا محبوسی در پی نداشت. علت دقیق وقوع این دودگرفتگی توسط کارشناسان فنی در دست بررسی است.
