محدودیت صادرات اسید سولفوریک چین صنایع جهان را نگران کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایبیسی نیوز، چین در اقدامی برای حفاظت از تأمین داخلی اسید سولفوریک، عرضه صادراتی این ماده را محدود کرده است؛ مادهای که یکی از پرمصرفترین ترکیبات شیمیایی صنعتی در جهان به شمار میرود و کمبود آن میتواند بخشهای مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
اسید سولفوریک نقش مهمی در تولید باتریها، منسوجات و کودهای فسفاته دارد و در فرآیندهایی مانند تصفیه آب آشامیدنی، پالایش نفت، استخراج برخی فلزات و تولید تراشههای رایانهای نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
چین از جمله صادرکنندگان مهم این ماده شیمیایی است، اما برای تولید آن به گوگرد وارداتی وابسته است. گوگرد بهطور عمده محصول جانبی پالایش نفت و ذوب فلزات محسوب میشود و حدود نیمی از عرضه جهانی آن در سال ۲۰۲۵ از کشورهای خاورمیانه تأمین شده است.
با توجه به اختلال در تجارت جهانی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، پکن تصمیم گرفته صادرات اسید سولفوریک را محدود کند تا عرضه داخلی این ماده را تقویت کند.
این اقدام تولیدکنندگان برخی کشورها از جمله استرالیا را با چالش روبهرو کرده است. آنها اکنون با دو گزینه دشوار مواجهاند: یا باید مقدار زیادی از این ماده خورنده و خطرناک را بیش از نیاز ذخیرهسازی کنند و با محدودیتهای نگهداری مواد خطرناک روبهرو شوند، یا با کمبود آن در فرآیندهای تولیدی خود مواجه شوند.
در همین راستا، شرکت نساجی «لومتکس» در شهر جیلانگ در جنوبغرب ایالت ویکتوریا تلاش میکند فعالیت خود در حوزه بافندگی، رنگرزی و تولید پارچه را با تمرکز بر الیاف پایدار ادامه دهد.
مدیرعامل این شرکت اعلام کرده است که اسید سولفوریک یکی از مواد حیاتی مورد استفاده در بخش تحقیق و توسعه این مجموعه است و نقش مهمی در نوآوری و توسعه الیاف جدید ایفا میکند.
به گفته وی، اختلال در تأمین این ماده، شرکت را در وضعیت دشواری قرار داده است؛ بهطوری که یا باید بیش از میزان معمول سفارش دهد و از سقف مجاز نگهداری مواد خطرناک عبور کند، یا با کمبود این ماده حیاتی در فرآیندهای تولیدی خود مواجه شود.
نظر شما