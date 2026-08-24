استخراج ۹۹ درصدی تنگستن از یک کانی خاص و مقاوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، هادی عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشکدگان فنی، در پژوهشی نوآورانه، راهکاری جایگزین و بهینه برای غلبه بر چالش‌های استخراج کانی مقاوم شئلیت ارائه داد.

این مطالعه با بهره‌گیری از محیط‌های کشت مصرف‌شده میکروبی در ترکیب با اسید سولفوریک، موفق به استخراج ۹۹ درصدی تنگستن تحت شرایط فشار اتمسفریک شد که می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش مصرف انرژی و پیچیدگی عملیاتی در صنایع معدنی باشد.

استخراج تنگستن از کانی شئلیت، به دلیل ماهیت بسیار مقاوم این کانی، همواره با چالش‌های بزرگی همچون نیاز به دما و فشار بسیار بالا و استفاده از مواد شیمیایی قوی همراه بوده است که منجر به مصرف بالای انرژی و هزینه‌های عملیاتی سنگین می‌گردد.

در این راستا، هادی عبداللهی در مطالعه‌ای جدید، به بررسی نقش «محیط‌های کشت مصرف‌شده میکروبی» (Spent Media) و متابولیت‌های حاصل از آن‌ها در انحلال شئلیت پرداخت.

برخلاف پژوهش‌های پیشین که بر استفاده از میکروارگانیسم‌های در حال رشد تمرکز داشتند، این تحقیق نشان می‌دهد که حتی محیط‌های کشت باقی‌مانده از سوی باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans و قارچ Aspergillus niger نیز می‌توانند در حضور اسید سولفوریک، فرآیند انحلال را به شدت تقویت کنند.

نتایج آزمایشگاهی نشان داد که در دمای ۵۵ درجه سانتی‌گراد، با اسید سولفوریک ۲ مولار و اندازه ذرات زیر ۷۵ میکرومتر، می‌توان پس از ۱۸۰ دقیقه به بازدهی استخراج ۹۹ درصدی دست یافت. همچنین، تحلیل‌های سینتیکی این پژوهش نشان داد که فرآیند انحلال تحت شرایط مذکور، تحت کنترل «نفوذ» (Diffusion-control) انجام می‌شود.

این یافته‌ها بستری علمی برای درک بهتر نقش متابولیت‌های میکروبی در فرآیندهای زیست‌استخراجی (Bioleaching) فراهم کرده و مسیر را برای توسعه روش‌های سبزتر و کارآمدتر در صنعت معدن هموار می‌شود.