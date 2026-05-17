۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

بقائی: اخلال در بازار انرژی «دروغ بزرگ بعدی» آمریکا برای توجیه جنگ است

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به لفاظی‌های اخیر مقامات آمریکایی در خصوص تنگه هرمز و اتهام اخلال در بازار انرژی جهان، این ادعاها را «دروغ بزرگ بعدی» برای توجیه جنگ عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به لفاظی‌های مقام‌های آمریکایی در رابطه با موضوع تنگه هرمز و متهم‌کردن ایران به اخلال در بازار انرژی جهان، در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: به نظر می‌رسد دروغ بزرگ بعدی که برای توجیه جنگ غیرقانونی انتخابی‌شان علیه ایران به دنبالش هستند، ادعای «حفظ صلح و ثبات بازار انرژی جهانی» باشد.

وی افزود: اما در جهان واقع، این جنگ‌افروزی بی‌پروای رژیم‌های آمریکا و اسرائیل بود که روندهای دیپلماتیک در حال پیشرفت را نابود کرد و با تجاوز نظامی بی‌دلیل علیه ایران، موجب ناامنی مسیرهای حیاتی انرژی شد؛ و اکنون با الگوبرداری از گوبلز که می‌گفت: «دیگران را به همان چیزی متهم کن که خود مرتکب آن هستی»، ایران را به بی‌ثبات کردن بازار انرژی متهم می‌کنند!

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد:این، الگوی آشنا و نحس آنهاست: ابتدا بحران و جنگ می‌آفرینند، سپس با ادعای «بازگرداندن ثبات» و «دفاع از صلح»، آتش جنگ را گسترش می‌دهند. تاسیتوس، تاریخ‌نگار رومی نزدیک به ۲۰۰۰ سال پیش در «آگریکولا» از زبان منتقدان امپراتوری روم نوشت: «ویرانه می‌آفرینند و نامش را صلح می‌گذارند.»

محسن صمیمی

    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      چرا قبل از جنگ با ایران این بازار انرژی مشکلی نداشت ،؟که حالا ایران رو متهم می کنند

