به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونیوز، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری خواه آمریکایی امروز یکشنبه در مصاحبه با برنامه «Meet the Press» شبکه ان‌ بی‌ سی نیوز گفت: فکر می‌ کنم وضع موجود به همه ما آسیب می‌ رساند. هر چه [تنگه هرمز] بیشتر بسته بماند، ایران قوی‌تر می‌شود.

سناتور جمهوری خواه آمریکایی افزود که تاکنون در مناقشه ایران، «هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد مسئولان فعلی ایرانی از نظر اهدافی نظیر نابودی اسرائیل و یا حمله به ما، تفاوتی (با مسئولان شهید و پیشین) داشته باشند.

سناتور «لیندسی گراهام» افزود: ارزشش را دارد که اگر مجبور باشم شغلم را برای اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، از دست بدهم، این کار را انجام دهم.

این در حالیست که بر اساس اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ نشانه ای از پیگیری تسلیحات هسته ای از سوی تهران وجود ندارد. ایران بارها تأکید کرده است که بر اساس مفاد ان پی تی، حق خود را برای بهره مندی از تسلیحات هسته ای صلح آمیز محفوظ می داند.