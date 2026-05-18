۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

خیام ستاره‌ای درخشان نه فقط در جهان ایرانی که برای تمدن بشری است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: خیام ستاره‌ای درخشان نه فقط در جهان ایرانی که برای تمدن بشری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در پیامی به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام در فضای مجازی نوشت: بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه جلالی، روز بزرگداشت حکیم عمر خیام، ریاضیدان، منجم و شاعر بزرگ ایرانی است.

وی ادامه داد: در دنیایی که سرکشی‌ها و شرارت‌هایش محصول نادانی و باورهای قطعی مبتنی بر پیش‌فرض‌های غلط است، خیام یادآوری می‌کند که عقل اگر از نسبت به «نادانی‌»های خود آگاه نباشد، در معرض خطاها و لغزش‌های جبران‌ناپذیر خواهد بود؛ و اگر از پرسش‌گری فاصله بگیرد، به باورهای بسته و غیرقابل نقد تبدیل می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: ارزش تمدن ایرانی در گستردگی نگاه‌ها، تنوع دیدگاه‌ها و عمق اندیشیدن به هستی و زندگی است، و خیام ستاره‌ای درخشان نه فقط در جهان ایرانی که برای تمدن بشری است.

نفیسه عبدالهی

