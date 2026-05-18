به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در پیامی به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام در فضای مجازی نوشت: بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه جلالی، روز بزرگداشت حکیم عمر خیام، ریاضیدان، منجم و شاعر بزرگ ایرانی است.



وی ادامه داد: در دنیایی که سرکشی‌ها و شرارت‌هایش محصول نادانی و باورهای قطعی مبتنی بر پیش‌فرض‌های غلط است، خیام یادآوری می‌کند که عقل اگر از نسبت به «نادانی‌»های خود آگاه نباشد، در معرض خطاها و لغزش‌های جبران‌ناپذیر خواهد بود؛ و اگر از پرسش‌گری فاصله بگیرد، به باورهای بسته و غیرقابل نقد تبدیل می‌شود.



سخنگوی وزارت خارجه افزود: ارزش تمدن ایرانی در گستردگی نگاه‌ها، تنوع دیدگاه‌ها و عمق اندیشیدن به هستی و زندگی است، و خیام ستاره‌ای درخشان نه فقط در جهان ایرانی که برای تمدن بشری است.