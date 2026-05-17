به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالمپست با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات در سرزمین های اشغالی، نوشت: مهمترین نیاز اسرائیل، پذیرش نتایج انتخابات از سوی همه جریانهای سیاسی است؛ به این معنا که برندگان بتوانند حکومت کنند و بازندگان نیز نتیجه را بپذیرند.
این رسانه صهیونیستی افزود: در دموکراسیهای سالم، انتخابات پایان رقابت سیاسی و آغاز دوره حکمرانی دولت منتخب است، اما در اسرائیل طی سالهای اخیر، هر انتخابات عملاً آغاز کارزار بعدی برای سرنگونی دولت بوده است.
جروزالم پست به نتایج یک نظرسنجی اخیر اشاره کرد که اکثریت قابل توجهی از چپگرایان و میانهروها شکست در انتخابات را غیرقابل پذیرش توصیف کردهاند.
این رسانه صهیونیستی به تظاهرات های گسترده بعد از پیروزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در انتخابات اشاره کرد و نوشت: مخالفان از همان ابتدا تلاش کردند انتخابات را نامشروع جلوه دهند و با اعتراضات خیابانی گسترده مانع حکمرانی حزب پیروز شوند. این رفتار پیشتر از سوی حزب لیکود نیز علیه دولت ائتلافی نفتالی بنت و یائیر لاپید در سال ۲۰۲۱ انجام شده بود.
جروزالم پست نوشت: هر دو جناح سیاسی در اسرائیل تلاش کردهاند دولت رقیب را تضعیف و بیاعتبار کنند؛ گاه از طریق پارلمان و گاه با اعتراضات خیابانی.
