هاآرتص: نتانیاهو دنبال تغییر قواعد بازی با هدف پیروزی در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: با آغاز نشست تابستانی کنست(پارلمان) اسرائیل، ائتلاف حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو، میکوشد چند ماه مانده به انتخابات ۲۰۲۶، قواعد بازی سیاسی را تغییر دهد. مهمترین طرحها شامل سختتر کردن شرایط حضور نامزدهای عرب در انتخابات، کاهش بودجه احزاب جدید و تقسیم اختیارات دادستان کل است.
هاآرتص نوشت: یکی از لوایح، حمایت از «اقدامات تروریستی» را بهگونهای تعریف میکند که حتی اظهارات محدود نیز میتواند باعث رد صلاحیت نامزدها یا احزاب عرب شود. همچنین کمیته انتخابات اختیار بیشتری برای رد صلاحیت بدون تأیید دیوان عالی خواهد داشت. طرح دیگری موسوم به «قانون بنت» رهبران احزاب منحلشده را ملزم میکند پیش از دریافت بودجه برای حزب جدید، بدهیهای قبلی را تسویه کنند؛ اقدامی که منتقدان آن را علیه نفتالی بنت و یائیر گولان میدانند.
این رسانه صهیونیستی افزود: از دیگر طرحها میتوان به کاهش سن رأیدهندگان از ۱۸ به ۱۷ سال، کاهش حد نصاب ورود به کنست و افزایش اختیارات پلیس در پروندههای «تحریک به تروریسم» اشاره کرد. منتقدان هشدار میدهند این تغییرات میتواند سلامت انتخابات را تضعیف کند. همچنین بحثهایی درباره نحوه رأیگیری آوارگان شمال اسرائیل و ایجاد حوزههای رأیگیری ویژه مطرح است.
نظر شما