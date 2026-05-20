کنست اسرائیل امروز درباره انحلال خود رأی گیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی 21، رسانههای رژیم صهیونیستی پیشبینی کردند که کنست روز چهارشنبه در قرائت مقدماتی به لایحه انحلال خود رای خواهد داد.
بر اساس این گزارش، دو تاریخ احتمالی برای برگزاری انتخابات عمومی در سرزمینهای اشغالی تعیین خواهد شد. رایگیری در قرائت مقدماتی اولین رایگیری خواهد بود و پس از آن رایگیری در مورد سه فوریت این لایحه بدون جدول زمانی مشخص انجام میشود.
دوره کنونی پارلمان رژیم صهیونیستی در اکتبر آینده به پایان میرسد و انتخابات در 27 همان ماه برگزار میشود. گزارشهایی نیز درباره تعیین 1 سپتامبر به عنوان تاریخ پیشنهادی وجود دارد.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز نوشت که انتظار میرود کنست امروز رایگیری مقدماتی برای انحلال خود را انجام دهد. این روزنامه افزود که دستور کار پارلمان شامل دو لایحه برای انحلال خود است، اما در حال حاضر به نظر میرسد که احزاب حریدی مایل به رایگیری به لایحه مخالفان هستند، نه لایحه ائتلاف.
این روزنامه توضیح داد که در صورت تصویب لایحه در رایگیری مقدماتی، این طرح به کمیته تخصصی راه می یابد تا آمادهسازی آن برای قرائت اول انجام شود.
به نوشته این روزنامه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اشغالگر، مذاکرات خود را با احزاب حریدی برای به تعویق انداختن انحلال پارلمان ادامه میدهد.
روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» نیز گزارش داد که انتظار میرود کنست روز چهارشنبه به انحلال خود در قرائت مقدماتی رای دهد و بدین ترتیب رسماً روند انتخابات زودهنگام آغاز شود.
