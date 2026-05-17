استاندار تهران: دو مرز ریلی و هوایی در پایتخت مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر شنبه در جریان بازدید از مجموعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با اشاره به جایگاه راهبردی پایتخت در شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار داشت که تهران از موقعیت ممتازی برای تبدیل شدن به قطب مرکزی تأمین و توزیع کالا برخوردار است.

به گفته وی، پایتخت هم اکنون به عنوان شاهراه اصلی حمل‌ونقل کشور شناخته می‌شود و بخش قابل توجهی از مسیرهای جاده‌ای، ریلی و هوایی به آن متصل است.

معتمدیان تأکید کرد که استان تهران به کریدورهای بین‌المللی دسترسی دارد و این مزیت باید در عمل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

استاندار تهران با یادآوری راه‌اندازی بندر خشک آپرین در سال گذشته، این مجموعه را یک «مرز ریلی» برای پایتخت توصیف کرد و افزود: در کنار آن، شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز به عنوان نخستین شهر فرودگاهی کشور، ظرفیت یک «مرز هوایی» را در اختیار تهران قرار داده است. بنابراین، تهران دیگر صرفاً یک استان مرکزی نیست، بلکه از دو خروجی مرزی مهم برخوردار است که می‌تواند نقش محوری در لجستیک ملی ایفا کند.

معتمدیان با طرح این پرسش که چرا تهران باید در تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی صرفاً به مسیرهای دیگر وابسته باشد، گفت: با توجه به تمرکز بالای جمعیت در پایتخت و نقش ملی این استان، ضروری است که از ظرفیت‌های ریلی و هوایی برای واردات، انتقال و توزیع کالاهای اساسی استفاده شود.

به گفته او، مرزهای کشور تنها به مرزهای زمینی و دریایی محدود نمی‌شوند و مرز ریلی و هوایی نیز باید به صورت عملیاتی در کنار آنها قرار گیرند.

وی پیشنهاد کرد که تهران نیز همانند استان‌های مرزی، در فرآیند تأمین و واردات کالاهای اساسی سهیم شود.

معتمدیان تأکید کرد که این پیشنهاد مغایر با قوانین موجود نیست و صرفاً استفاده از یک ظرفیت مغفول ملی محسوب می‌شود.

استاندار تهران در ادامه سخنان خود به زیرساخت‌های ارزشمندی که در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) فراهم شده اشاره کرد و گفت: تکمیل و راه‌اندازی کامل این مجموعه باید به عنوان یکی از اولویت‌های دولت، وزارت راه و شهرسازی و استانداری تهران دنبال شود.

به اعتقاد او، این شهر فرودگاهی می‌تواند به مرکز صادرات، لجستیک، سرمایه‌گذاری و تأمین کالاهای راهبردی تبدیل شود.

معتمدیان با تأکید بر اینکه پیشبرد چنین پروژه‌ای بدون حضور بخش خصوصی با کندی جدی مواجه خواهد شد، گفت: دولت به تنهایی منابع لازم را در اختیار ندارد. از این رو، باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی بهره گرفت.

وی در پایان بر ضرورت معرفی دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری این مجموعه تأکید کرد و گفت: جامعه هدف شهر فرودگاهی، سرمایه‌گذاران، فعالان صادراتی و تشکل‌های تخصصی هستند. باید بسته‌های فرصت‌سنجی تهیه و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود. همچنین برگزاری تورهای رسانه‌ای و بازدیدهای تخصصی می‌تواند به معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت ملی کمک کند، چرا که بسیاری از مردم و حتی فعالان اقتصادی هنوز از ابعاد واقعی این مجموعه آگاهی کافی ندارند.