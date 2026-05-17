به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار با اشاره به تغییر سبک زندگی، گسترش آپارتماننشینی و افزایش تراکم جمعیتی در شهر یزد گفت: امروزه افزایش تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر باعث افزایش تولید فاضلاب شده است و دفع فاضلابهای خانگی و غیرخانگی نظیر بیمارستانها، رستورانها و صنایع پراکنده در شهر باعث کاهش راندمان خاک در تصفیه طبیعی در میان مدت و آلودگی خاک در بلند مدت میشود.
وی با بیان اینکه این روند، تهدیدی جدی برای منابع محدود آب زیرزمینی استان است، تصریح کرد: بسیاری از چاههای آب شرب سطح شهر یزد به دلیل دفع فاضلاب در خاک و افزایش آلودگی میکروبی یا شوری، در معرض تهدید جدی هستند و اجرای شبکه جمعآوری فاضلاب بیش از پیش لازم اجرا است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد به مشکلات وابسته به سبک زندگی امروزی اشاره کرد و افزود: استفاده فزاینده از شویندههای پُرآنزیم، مواد و داروهای شیمیایی، آلایندگیهایی در فاضلاب ایجاد میکند که قدرت پالایش طبیعی زمین را از بین میبرد و آلودگی را تا اعماق سفرههای زیرزمینی نفوذ میدهد.
علمدار یکی از مهمترین مزایای توسعه شبکه فاضلاب را امکان بازچرخانی پساب عنوان کرد و گفت: هدف نهایی این است که آبهای شیرین و قابل شرب کمتر از زمین برداشت شود و صنایع و فضای سبز استان بهجای آن، از پساب تصفیهشده استفاده کنند که کمهزینهترین و عملیترین منبع آب نامتعارف در یزد است.
وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از آب شرب مصرفی شهروندان به فاضلاب تبدیل میشود، تأکید کرد: این حجم از آب، اگر به صورت فنی و اصولی جمعآوری و تصفیه شود، نهتنها تهدیدی برای منابع آبی زیرزمینی نخواهد بود، بلکه یک منبع آبی پایدار در اختیار صنایع قرار میگیرد و رسالت اجتماعی و زیست محیطی ما ایجاب میکند منابع آبی زیرزمینی و ارزشمند را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
