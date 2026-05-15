۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

هشتگرد سبز با پساب تصفیه‌خانه مهستان

هشتگرد _ شهردار هشتگرد گفت: در سالیان گذشته انتقال پساب شهرک صنعتی به مخزن ذخیره‌سازی و شبکه بوستان‌ها اجرا شد و امسال با دریافت سهمیه پساب مهستان، چرخه آبیاری فضای سبز تکمیل می‌شود.

پیام رئیسی، شهردار هشتگرد، پیرامون پروژه انتقال پساب از تصفیه‌خانه شهر مهستان، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از اجرای این طرح مهم در سال جاری خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، آبیاری فضاهای سبز شهری به‌صورت صد درصدی از محل پساب تأمین خواهد شد.

شهردار هشتگرد با اشاره به اقدامات زیرساختی سال‌های گذشته اظهار داشت: تاکنون انتقال پساب تصفیه‌خانه شهرک صنعتی به مخزن ذخیره‌سازی، اجرای شبکه انتقال به بوستان‌ها و نصب مخازن ذخیره آب در بوستان‌های بزرگ انجام شده است و امسال با انتقال سهمیه اختصاص‌یافته هشتگرد از پساب مهستان، این چرخه تکمیل می‌شود.

وی مسیر پروژه را از ضلع جنوبی اتوبان و جاده دسترسی کانال خرو تا بلوار شهید سلیمانی و بلوار کارگر اعلام کرد و افزود: این خط از غرب بلوار خبرنگار در امتداد شمالی بلوار مدرس تا مخزن بوستان تندرستی ادامه می‌یابد. برای اجرا نیز ۲۳۰۰ متر لوله سایز ۶۰۰ و ۷۰۰ در مسیر انتقال ثقلی، ۲۲۰۰ متر لوله ۳۵۰ برای پمپاژ و احداث یک مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ پیش‌بینی شده که توسط معاونت‌های خدمات شهری و عمرانی اجرا می‌شود.

