پیام رئیسی، شهردار هشتگرد، پیرامون پروژه انتقال پساب از تصفیهخانه شهر مهستان، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از اجرای این طرح مهم در سال جاری خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این پروژه، آبیاری فضاهای سبز شهری بهصورت صد درصدی از محل پساب تأمین خواهد شد.
شهردار هشتگرد با اشاره به اقدامات زیرساختی سالهای گذشته اظهار داشت: تاکنون انتقال پساب تصفیهخانه شهرک صنعتی به مخزن ذخیرهسازی، اجرای شبکه انتقال به بوستانها و نصب مخازن ذخیره آب در بوستانهای بزرگ انجام شده است و امسال با انتقال سهمیه اختصاصیافته هشتگرد از پساب مهستان، این چرخه تکمیل میشود.
وی مسیر پروژه را از ضلع جنوبی اتوبان و جاده دسترسی کانال خرو تا بلوار شهید سلیمانی و بلوار کارگر اعلام کرد و افزود: این خط از غرب بلوار خبرنگار در امتداد شمالی بلوار مدرس تا مخزن بوستان تندرستی ادامه مییابد. برای اجرا نیز ۲۳۰۰ متر لوله سایز ۶۰۰ و ۷۰۰ در مسیر انتقال ثقلی، ۲۲۰۰ متر لوله ۳۵۰ برای پمپاژ و احداث یک مخزن ۱۰۰۰ مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ پیشبینی شده که توسط معاونتهای خدمات شهری و عمرانی اجرا میشود.
