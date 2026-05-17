به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، نخستین نشست هم‌اندیشی مسئولان روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه و متولیان عرصه ارتباطات و اطلاع‌رسانی واحدهای استانی، به صورت برخط برگزار شد.

در این نشست، سعید اشرفی مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در سخنانی، جایگاه روابط عمومی را در اکوسیستم مدیریت عالی تشریح کرد. وی با قدردانی صمیمانه از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مسئولان روابط عمومی واحدهای استانی، تأکید کرد: ماهیت و جنس فعالیت در عرصه روابط عمومی، به گونه‌ای است که متولیان این حوزه، اگرچه در کانون توجهات بصری و جلوی دوربین قرار ندارند، اما در پشت صحنه رویدادها، نقش‌آفرینی می‌کنند. آنان ستون‌های استوار اعتماد مدیران دانشگاه هستند و بدون حضور مؤثر و هوشمندانه آنان، تصویر شفافی از دستاوردها و مأموریت‌های دانشگاه به جامعه مخابره نخواهد شد.

وی با اشاره به رویکردهای نوین در دوره مدیریتی جدید دانشگاه، خاطرنشان کرد: در افق کنونی، دغدغه‌مندی و حساسیت ویژه‌ای نسبت به حوزه خبر و روابط عمومی وجود دارد و این امر، گواهی روشن بر نگاه مثبت، راهبردی و متعالی ریاست عالی دانشگاه به مقوله ارتباطات سازمانی است. مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه جامع علمی کاربردی، در ادامه سخنان خود، از مسئولان روابط عمومی واحدهای استانی دعوت کرد تا با کنش‌گری فعال، ایده‌پردازی خلاق و ارائه نظرات کارشناسی، در غنی‌سازی گفتمان ارتباطی دانشگاه سهیم باشند. وی تأکید کرد: اشتراک‌گذاری تجربیات موفق، طرح چالش‌های بومی و ارائه راهکارهای نوآورانه، می‌تواند منشأ خیر و اثرگذاری پایدار در ارتقای جایگاه دانشگاه در افکار عمومی باشد.

اشرفی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به تحقق اقدامات تحولی در عرصه روابط عمومی دانشگاه، اظهار داشت: عزم خود را جزم کرده‌ایم تا در سال ۱۴۰۵، با تشریک مساعی، هم‌افزایی تخصصی و عبور از روش‌های سنتی، کارهای شاخص، ماندگار و الگوسازی را در کارنامه روابط عمومی دانشگاه ثبت کنیم. هدف ما، متفاوت‌تر و بهتر عمل کردن، برای ارائه شایستگی‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی است.

حسین غفاری معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه، نیز در این نشست، از برگزاری جشنواره آثار و تولیدات روابط عمومی واحدهای استانی خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی - تخصصی، فرصتی مغتنم برای بازتاب دستاوردهای خلاقانه همکاران ما در سراسر کشور است. وی افزود: در روز ارتباطات و روابط عمومی، از روابط عمومی های برتر واحدهای استانی با اهدای لوح و جوایز ویژه تقدیر به عمل خواهد آمد. غفاری با تشریح شاخص‌های ارزیابی در این جشنواره، افزود: معیارهای انتخاب روابط عمومی‌های نمونه شامل کیفیت و کمیت پوشش خبری و رسانه‌ای، غنای محتوای تولیدی، سرعت و دقت در اطلاع‌رسانی، تعامل مؤثر با ذی‌نفعان، خلاقیت در کمپین‌های تبلیغاتی و نوآوری در ابزارهای ارتباطی است. امیدواریم این رقابت سالم، انگیزه‌بخش ارتقای مستمر کیفیت خدمات ارتباطی در تمامی واحدها باشد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه، در بخش دیگری از سخنان خود، به برنامه‌های آموزشی تخصصی حوزه روابط عمومی اشاره کرد و گفت: پنج دوره آموزشی کاربردی و به‌روز، شامل تولید محتوای چندرسانه‌ای با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، عکاسی خبری حرفه‌ای، فنون خبرنویسی و گزارش‌نویسی، سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال و کار با نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت روابط عمومی، طراحی شده و تا پایان سال جاری برای مسئولان روابط عمومی واحدهای استانی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

غفاری تأکید کرد: سرمایه‌گذاری بر روی توانمندسازی نیروی انسانی، کلید دستیابی به روابط عمومی‌های پویا، اثرگذار و آینده‌نگر است. این دوره‌ها با رویکرد مهارت‌محور و با بهره‌گیری از اساتید مجرب و صاحب‌نام عرصه ارتباطات، برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست تخصصی، مسئولان روابط عمومی واحدهای استانی از سراسر کشور به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و پیشنهادهای راهبردی خود پرداختند. این بخش از نشست که به صورت گفت‌وگوی آزاد و تعاملی برگزار شد، فضایی پویا برای تبادل تجربه، هم‌افزایی فکری و شناسایی راهکارهای مشترک برای عبور از موانع ارتباطی فراهم آورد.

نشست هم‌اندیشی روابط عمومی‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی، با تأکید بر سه رکن خلاقیت، تخصص و هم‌افزایی به کار خود پایان داد.