خطای ادراکی غرب در برابر بصیرت یک ملت؛ قدرتی از جنس استقامت

خبرگزاری مهر – گروه استانها – یسری چراغی: حمله نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در این مقطع حساس از تاریخ معاصر، نه تنها به عنوان یکی از ناجوانمردانهترین و آشکارترین تجاوزات نظامی علیه حاکمیت یک کشور مستقل در حافظه تاریخی جهان ثبت شد، بلکه از منظر گفتمان رسانهای و معادلات راهبردی، به آزمونی بس بزرگ و تاریخی برای سنجش عیار قدرت نرم و سخت ایران مبدل گشت. این تجاوز همهجانبه که پهنه وسیعی از استانهای کشور به ویژه خطه مقاوم کرمانشاه را هدف کینهتوزیهای خود قرار داد، خسارات مادی و معنوی گسترده و دردناکی را بر جای گذاشت. بر اساس گزارشهای رسمی و میدانی، بمباران کور و حملات ددمنشانه دشمن به مناطق مسکونی و باستانی استان کرمانشاه، منجر به تخریب کامل یا آسیبدیدگی جدی بیش از ۳۲۰۰ واحد مسکونی گردید؛ فاجعهای که هزاران خانواده بیگناه را آواره ساخت و زیرساختهای حیاتی و شهری را با بحرانی عمیق مواجه کرد.
با این وجود، دامنه این فاجعه تنها به ویرانی خانهها و آوارگی مردم بیدفاع محدود نماند. در اقدامی کینهتوزانه که کاملاً همسو با جنایتهای فرهنگی و هویتی دیرینه دشمنان قسمخورده ایران بود، دستکم ۵ اثر تاریخی و باستانی بیبدیل این استان که هر یک به تنهایی راوی تمدن کهن، اصالت و هویت ملی ایرانیان به شمار میرفتند، در نتیجه حملات ناجوانمردانه هوایی و موشکی ارتش متجاوز آمریکایی-صهیونیستی دچار تخریب و آسیب جدی شدند. این وندالیسم فرهنگی و توحش مدرن به وضوح نشان داد که بانک اهداف دشمن صرفاً به مواضع نظامی و زیرساختهای دفاعی خلاصه نمیشود، بلکه آنها ریشههای تمدنی، هویت تاریخی و انسجام فرهنگی ملت بزرگ ایران را نشانه رفتهاند.
اما با وجود این حجم بیسابقه از تخریب، وحشتآفرینی و خونریزی، محاسبات و تحلیلهای غرب از میزان مقاومت و تابآوری روحیه مردم ایران، به طرز شگفتانگیز و مفتضحانهای سطحی، کوتهبینانه و نادرست از آب درآمد. اتاقهای فکر دشمن با خطای ادراکی خود تصور میکردند که ایران نیز در برابر این حجم عظیم از فشار ترکیبی، نظامی و رسانهای، همچون برخی کشورهای آسیبپذیر فرو خواهد پاشید. اما واقعیتِ کف میدان، روایتی حماسی و کاملاً متفاوت را به تصویر کشید. حضور میلیونی، آگاهانه و خودجوش مردم در کنار انسجام و همافزایی مثالزدنی نیروهای مسلح و مردمی، ورق تحولات را به نفع جمهوری اسلامی ایران برگرداند. امروز به اعتراف صریح بسیاری از استراتژیستها و تحلیلگران برجسته بینالمللی، ایران با عبور سرافرازانه از دل این طوفان سهمگین، جایگاه بلامنازع خود را به عنوان «ابرقدرت چهارم جهان» تثبیت کرده است. این ایستادگی ثابت نمود که قدرت واقعی و بازدارنده یک نظام، نه در زرادخانههای هستهای و بمبهای ویرانگر، بلکه در ایمان، بصیرت و استقامت پولادین مردمان غیوری ریشه دارد که برای پاسداری از حفظ عزت، استقلال و ناموس وطن، تا پای جان ایستادگی میکنند. آنچه در ادامه میخوانید، واکاوی رسانهای و راهبردی این رویداد در گفتگو با یکی از پژوهشگران برجسته و همچنین بازتاب صدای مقاومت مردم کرمانشاه است.
خطای ادراکی غرب و ظهور ابرقدرت چهارم
حجتالاسلام حجتالله سروری، پژوهشگر حوزوی و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناکامی مفتضحانه دشمن در میدان نبرد و جنگ ارادهها اظهار داشت: غرب با یک خطای محاسباتی عمیق تصور میکرد ایران شبیه برخی کشورهای دیگر مانند ونزوئلا، سومالی یا افغانستان است و با یک ضربه نظامی از هم میپاشد. اما واقعیت این است که حضور مردم فهیم، بابصیرت و مبعوث شده در بیش از ۷۰ شب گذشته در میدان و همچنین دلاورمردی نیروهای نظامی ما، نقش تعیینکنندهای در این پیروزی بزرگ و خنثیسازی توطئهها ایفا کردند.
وی در ادامه به جایگاه جدید ایران در معادلات جهانی اشاره کرد و تأکید نمود: دنیا امروز چارهای ندارد جز اینکه بپذیرد ایران به عنوان ابرقدرت چهارم، پیروز قاطع این میدان نابرابر بوده و نقش محوری و تعیینکنندهای در آینده خاورمیانه و جهان ایفا میکند.
انسجام اجتماعی؛ سپر دفاعی در برابر فروپاشی دشمن
این استاد دانشگاه، با استناد به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و آیات الهی، استقامت را رمز اصلی هویت و پویایی ملتها دانست و گفت: امام شهیدمان فرمودند که هر ملتی در سایه استقامت و ایستادگی هویت پیدا میکند. قرآن کریم نیز صراحتاً میفرماید: "فَاستَقِم کَماٰ اُمِرتَ". این یک سنت لایتغیر الهی است که اگر مسلمانان ایستادگی کنند، بر تمام سازوبرگ و هیمنه پوشالی قدرتهای طاغوتی و مستکبر پیروز خواهند شد.
حجت الاسلام سروری با اشاره به وضعیت بحرانی جبهه استکبار افزود: امروز آمریکا با بیش از ۵۰ تریلیون دلار بدهی، از درون در حال فروپاشی است. ترامپ نیز به لحاظ شخصیتی و روانی دچار الگوهای رفتاری آسیبدیدهای است و با اظهارات متناقض و فضاسازیهای رسانهای صرفاً تلاش میکند واقعیت شکست سنگین خود را پنهان سازد. از منظر جامعهشناسی و روانشناسی، عمق انفعال و ناکارآمدی آمریکا کاملاً آشکار است؛ تا جایی که چهرههایی نظیر رابرت پیپ، استاد دانشگاه شیکاگو و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان نیز به تحقیر وی اشاره کردهاند. او اکنون با بحرانی شبیه به مخمصهی لیندون جانسون در دهه ۱۹۶۰ مواجه شده است.
این پژوهشگر حوزوی در پایان ضمن بینظیر خواندن بصیرت مردم ایران، انسجام ملی را یک ضرورت حیاتی دانست و خاطرنشان کرد: انسجام اجتماعی یک شعار احساسی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی و سپر دفاعی مستحکم برای بقای کشور در برابر طوفانهای تبلیغاتی است. ارتقای سواد رسانهای، هوشیاری در برابر شیطنتهای شبکهای دشمن و تشخیص مرز میان نقد دلسوزانه و تخریب ویرانگر، رسالت خطیر امروز همه ماست. ما ایرانیان با اتحاد آهنین و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، دشمنان متجاوز را پشیمان خواهیم کرد.
آنچه از دل گفتوگوی تحلیلی با حجتالاسلام حجتالله سروری و مرور بر خسارات سنگین وارد شده به استان کرمانشاه — اعم از تخریب بیش از ۳۲۰۰ واحد مسکونی و آسیب به ۵ اثر باستانی ارزشمند — برمیآید، روایتی است که بسیار فراتر از یک نبرد نظامیِ صرف تعریف میشود. این روایت، در حقیقت داستان تقابل و رویارویی دو نگاه کاملاً متفاوت به جهان، مقوله قدرت و کرامت انسانی است. نگاه نخست، متعلق به غرب متجاوز است که با اتکا به بمب، موشک و امپراتوری رسانهای خود، خامخیالانه تصور میکرد میتوان ایران را مانند برخی کشورهای دیگر در یک نبرد نظامی تمامعیار به زانو درآورد. دشمن با سطحینگری و خطای ادراکی تاریخی خود، هرگز نتوانست جوهره اصلی قدرت بیبدیل ایران — یعنی ایمان، بصیرت، استقامت و انسجام ملی — را درک کند و تجاوز به آب و خاک این کشور و تخریب خانههای مردم، آثار باستانی و زیرساختها، تنها اوج ماهیت ضدتمدنی و ضدبشری این تفکر مسموم را به جهانیان نشان داد. اما در نقطه مقابل، نگاه دوم قرار دارد؛ نگاه مردمی که ریشه در اعماق تاریخ، فرهنگ غنی و باورهای اصیل دینی دارند. مردمی که بر اساس سنت الهی «فَاستَقِم کَماٰ اُمِرتَ» و با تبعیت محض از منویات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، مقاومت را رمز هویت و بقای عزت خویش میدانند. ثمره شیرین این استقامت تاریخی، پیروزی قاطع در میدان نبرد و تثبیت جایگاه پرصلابت ایران به عنوان «ابرقدرت چهارم جهان» بود؛ قدرتی که نه بر پایه کلاهکهای هستهای، بلکه بر شالوده ایمان، بصیرت و حضور میلیونی مردمی بنا شده است که برای صیانت از عزت و ناموس وطن، تا پای اهدای جان ایستادهاند.
ریشههای استوار مقاومت در دل آوارها
در همین راستا، خبرنگار مهر به میان مردم آسیبدیده اما مقاوم کرمانشاه رفت تا راوی احساسات و اراده آنها باشد. یک شهروند کرمانشاهی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیام شما به رسانههای معاند و افرادی که در این شرایط سخت سعی در بزرگنمایی اختلافات و تضعیف روحیه مردم دارند چیست؟، با صلابتی کمنظیر اظهار کرد: از قول ما به آنها بگویید که دست از این خیالات باطل و رویاپردازیهایشان بردارند. اینجا، در این خاک، همه ما یکدست و یکصدا شدهایم. شما هر چقدر هم که بر سر ما بمب بریزید، تنها وحدت و همبستگی ما را محکمتر و ناگسستنیتر میکنید. مردم ایران شبیه مردم هیچ جای دنیا نیستند. ما مثل کوه استقامتیم؛ طوفانهای کینه شما شاید بتواند چند شاخهمان را بشکند، اما ریشههای ما در عمق این خاک و باورهایمان محکم فرو رفته است.
این شهروند در حالی که به ویرانههای به جا مانده اشاره میکرد، افزود: امروز شاید خانه و کاشانه ما سوخته و ویران شده باشد، اما دلهایمان روشنتر و گرمتر از همیشه به عشق ایران و ولایت میتپد. انشاءالله به زودی زود، همین خرابیها را با دستهای توانمند خودمان آبادتر از قبل میسازیم تا به دشمن ثابت کنیم که نسل مقاومت نه تنها با این حملات نمیمیرد، بلکه آبدیدهتر و قویتر از قبل به راه پرافتخار خود ادامه میدهد.
در نهایت، مرور مجموع این رویدادها، از حجم ویرانیهای کینهتوزانه دشمن در کرمانشاه گرفته تا خطای محاسباتی غرب و پاسخ قاطع و استوار مردم، نشان میدهد که تقابل اخیر بیش از آنکه یک درگیری نظامی باشد، عرصه تبلور ارادهها بود؛ جایی که جبهه استکبار به رغم برخورداری از ماشین جنگی عظیم و مواجهه با بحرانهای عمیق داخلی و اقتصادیِ خود، در برابر سد ستبر ایمان و وحدت ایرانیان در هم شکست.
تخریب هزاران خانه و تعرض به میراث تمدنی این مرز و بوم، نه تنها نتوانست بذر ناامیدی را در دل جامعه بکارد، بلکه به کاتالیزوری برای تقویت انسجام ملی و ارتقای سواد رسانهای مردم در برابر هجمههای روانی و اختلافافکنی شبکههای معاند تبدیل شد. ایرانِ امروز با اتکا به همین سپر دفاعیِ راهبردی و با عبور مقتدرانه از آوارها، جایگاه خود را به عنوان یک قدرت نوظهور و تعیینکننده جهانی تثبیت کرده است و ثابت نمود مسیری که با قطبنمای ولایت و استقامت ایمانی پیموده میشود، راهی بیبازگشت به سوی سربلندی و پیروزی نهایی بر مستکبران خواهد بود.
