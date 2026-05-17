  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

حسینی: مدلی جز مدیریت جهادی و انقلابی در جامعه ایران پاسخگو نیست

حسینی: مدلی جز مدیریت جهادی و انقلابی در جامعه ایران پاسخگو نیست

زنجان- نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان گفت: در ایران مدلی جز مدیریت جهادی و انقلابی پاسخگو نیست و برای حل این مسائل باید با هم‌افزایی و کار قرارگاهی عمل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی کشور در حوزه‌های اقتصاد، جمعیت، مسکن و بازار، اظهار کرد در کشور ما مدلی جز مدیریت جهادی و انقلابی پاسخگو نیست و برای حل این مسائل باید با هم‌افزایی و کار قرارگاهی عمل کرد.

وی یکی از فرصت‌های مهم پس از تحولات اخیر را تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی دانست و گفت: این سرمایه اجتماعی باید حفظ شود و مسئولان وظیفه سنگینی برای تثبیت آن بر عهده دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تأکید بر ضرورت صداقت در ارائه گزارش‌ها خاطرنشان کرد: تا زمانی که صرفاً تلاش کنیم اوضاع را مطلوب نشان دهیم، قادر به حرکت و اصلاح نخواهیم بود؛ بنابراین لازم است گزارش‌ها دقیق و واقعی ارائه شود.

حسینی حوزه فرهنگ را پایه سایر حوزه‌ها دانست و افزود: اگر فرهنگ اصلاح نشود، اقتصاد و سایر مسائل نیز به درستی حل نخواهد شد. به همین دلیل لازم است در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نظام دقیق‌تری برای ارزیابی و گزارش‌دهی ایجاد شود.

وی با اشاره به ضرورت حضور بیشتر مسئولان در میان مردم تأکید کرد: در برخی عرصه‌ها مردم از مسئولان جلوتر هستند و باید از این ظرفیت مردمی به‌درستی استفاده شود.

روحیه جهادی، راهکار عبور از شرایط سخت

نماینده ولی‌فقیه در زنجان با تأکید بر لزوم تقویت روحیه جهادی در مدیریت کشور گفت: اگر مسئولان نتوانند مردم را در شرایط اقتصادی و اجتماعی اقناع و همراه کنند و کارها به صورت قرارگاهی و جبهه‌ای پیش نرود، مشکلات حل نمی‌شود و حفظ همبستگی اجتماعی دشوار خواهد بود.

حسینی با اشاره به ضرورت عملکرد جهادی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: باید بررسی کنیم چه میزان در شرایط فعلی، همانند دوران دفاع مقدس، با روحیه جهادی کار کرده‌ایم و چه میزان همچنان با روال عادی فعالیت می‌کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی در بازسازی کشورها پس از جنگ‌ها افزود: در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که با اتکا به مردم و با تلاش جهاد سازندگی، در سخت‌ترین شرایط خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله راه‌سازی و آبرسانی انجام شد.

کد مطلب 6832714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها