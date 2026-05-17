هاشم صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص امتحانات دانش‌آموزان، این‌گونه برنامه‌ریزی شده است که امتحانات دانش‌آموزان دوره ابتدایی، یعنی پایه‌های اول تا ششم، به‌صورت مجازی و غیرحضوری برگزار شود.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش گفت: امتحانات پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز با توجه به مجوزی که شورای تأمین استان صادر کرده است، به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در مورد پایه‌های یازدهم و دوازدهم، باید توجه داشت که امتحانات نهایی این پایه‌ها مطرح است؛ البته در شاخه‌های کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای، برخی از امتحانات به‌صورت داخلی برگزار می‌شود و با این حال، امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم همچنان منوط به اطلاع‌رسانی وزارتخانه است و هنوز در این زمینه منتظر اعلام نظر رسمی هستیم.

این مسئول ابراز کرد: معمولاً اگر شرایط عادی شود، چهارده روز پیش از برگزاری امتحانات، موضوع به دانش‌آموزان اطلاع‌رسانی و برای آن برنامه‌ریزی خواهد شد.

وی درخصوص زمان برگزاری امتحانات ابراز کرد: با توجه به اینکه مطرح شده احتمال دارد به ماه تیر موکول شود، باید گفت که در خصوص امتحانات نهایی هنوز زمان مشخصی اعلام نشده و این موضوع کاملاً وابسته به تصمیم ستاد امتحانات وزارتخانه است و تاکنون هیچ تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده و هیچ اطلاع رسمی نیز در دست نیست که قطعاً به محض دریافت هرگونه اطلاعات، موضوع به دانش‌آموزان اعلام خواهد شد.

وی ادامه‌داد: روند برگزاری امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم به این صورت است که به محض عادی شدن شرایط، چهارده روز بعد امتحانات برگزار می‌شود.

صادقی تصریح کرد: در مورد سایر مقاطع، چون امتحانات به‌صورت داخلی برگزار می‌شود، هماهنگی و برنامه‌ریزی آن بر عهده خود مدارس است.

وی تاکید کرد: از نهم خردادماه که فرایند آموزشی به پایان می‌رسد و سال تحصیلی آموزشی خاتمه پیدا می‌کند، مدارس می‌توانند برای فرایند آزمون‌ها برنامه‌ریزی کنند و معمولاً در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم این فرایند حدود چهارده تا پانزده روز به طول می‌انجامد.

وی در پایان درخصوص امکان وجود ابراز اختلالات اینترنت در برگزاری امتحانات مجازی گفت: در مقطع ابتدایی، فرایند ارزشیابی به‌صورت توصیفی انجام می‌شود و تا اسفندماه نیز که مدارس دایر بوده‌اند، معلمان تا حد زیادی شناخت لازم را از توانمندی‌های دانش‌آموزان به دست آورده‌اند. همچنین تأکید شده است که مدیران مدارس، در مواقعی که اختلال در اینترنت وجود دارد یا برخی دانش‌آموزان به دلیل ضعف دسترسی، امکان استفاده مناسب از اینترنت را ندارند، در این زمینه سخت‌گیری نکنند.