ارتقای رتبه همدان در کنکور و امتحانات نهایی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی روز یکشنبه در جلسه ستاد آزمون‌های آموزش و پرورش استان که با حضور فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: برای برگزاری امتحانات خردادماه مصوبات مناسبی در شورای آموزش و پرورش و شورای تأمین استان اتخاذ شده و استان از آمادگی کامل برای برگزاری این آزمون‌ها برخوردار است.

وی با اشاره به پیش‌بینی مراکز برگزاری آزمون‌ها افزود: در سطح استان همدان ۱۰۰ مرکز آزمون برای پایه یازدهم و ۱۱۰ مرکز برای پایه دوازدهم در نظر گرفته شده که ۹۹ مرکز از این تعداد به صورت مشترک فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در آزمون‌های پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم شرکت می‌کنند، گفت: با احتساب دانش‌آموزان بزرگسال و داوطلبان ترمیم و ارتقای نمرات نهایی، این تعداد به ۳۱ هزار و ۲۰۰ نفر می‌رسد.

وی با بیان اینکه رتبه استان همدان در کنکور سراسری به ۱۴ و در امتحانات نهایی به رتبه ۱۱ کشور ارتقا یافته است، ادامه داد: امتحانات نهایی در مجموع در ۲۱۰ مرکز آزمون در سطح استان برگزار خواهد شد.

شیدایی همچنین به روند تصحیح اوراق امتحانات نهایی اشاره کرد و افزود: در فرآیند تصحیح اوراق امتحانات نهایی در نوبت‌های خرداد، شهریور و دی‌ماه ۱۴۰۴، استان همدان همواره فراتر از تعهدات خود عمل کرده و عملکرد آن از میانگین کشوری نیز بالاتر بوده است.

