طرح ۷۲ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در کرمانشاه آغاز شد

امان‌الله میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای یک طرح نوین و هدفمند در بخش کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: اجرای طرح ۷۲ مزرعه الگویی در چهار محصول مهم و استراتژیک شامل گندم، جو، کلزا و ذرت علوفه‌ای در سطح استان آغاز شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان کرمانشاه در تشریح اهداف این اقدام افزود: این طرح با هدف افزایش چشمگیر بهره‌وری، انتقال سریع یافته‌های علمی به مزارع و در نهایت ارتقای سطح درآمد کشاورزان زحمتکش در سطح استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمده است.

وی با تأکید بر لزوم عبور از روش‌های سنتی بیان کرد: یکی از مؤثرترین و بهترین راه‌ها برای دستیابی به حداکثر تولید در واحد سطح، ترویج ایده‌های نو و انتقال یافته‌های علمی و تحقیقاتی روز دنیا به کشاورزان است؛ امری مهم که تنها با همکاری تنگاتنگ محققان، کارشناسان ترویج و بخش تخصصی محقق می‌شود.

میرزایی در ادامه به ابعاد ملی این طرح اشاره کرد و گفت: در سطح کشور ۲ هزار نفر از کشاورزان پیشرو به‌عنوان «کشاورز مرجع» انتخاب شده‌اند که هر یک از آن‌ها با همراهی محققان معین و از طریق ارائه آموزش‌های چهره‌به‌چهره، دوره‌های مهارتی، برنامه‌های ترویجی و انجام بازدیدهای علمی، ۲۰ کشاورز پیرامونی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به سهم استان در این برنامه اعلام کرد: در استان کرمانشاه نیز ۷۲ کشاورز پیشرو انتخاب شده‌اند که در قالب مزارع الگویی فعالیت خواهند کرد و هر یک از آن‌ها ۲۰ کشاورز تابعی را به‌صورت مستقیم آموزش داده و پشتیبانی می‌کنند؛ به این ترتیب با اجرای این طرح، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کشاورز کرمانشاهی از دستاوردهای فنی و علمی آن بهره‌مند خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح، گامی بسیار مهم و اساسی در راستای توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش تولید محصولات استراتژیک و ارتقای سطح مهارت‌های فنی کشاورزان به شمار می‌رود و قطعاً می‌تواند به عنوان یک الگوی کاملاً موفق در سطح استان و کل کشور مورد استفاده قرار گیرد.