۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

طرح ۷۲ مزرعه الگویی برای محصولات استراتژیک در کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی کرمانشاه گفت: اجرای طرح ۷۲ مزرعه الگویی در چهار محصول استراتژیک با هدف آموزش بیش از ۱۵۰۰ کشاورز در استان کرمانشاه آغاز شد.

امان‌الله میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای یک طرح نوین و هدفمند در بخش کشاورزی خبر داد و اظهار کرد: اجرای طرح ۷۲ مزرعه الگویی در چهار محصول مهم و استراتژیک شامل گندم، جو، کلزا و ذرت علوفه‌ای در سطح استان آغاز شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان کرمانشاه در تشریح اهداف این اقدام افزود: این طرح با هدف افزایش چشمگیر بهره‌وری، انتقال سریع یافته‌های علمی به مزارع و در نهایت ارتقای سطح درآمد کشاورزان زحمتکش در سطح استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمده است.

وی با تأکید بر لزوم عبور از روش‌های سنتی بیان کرد: یکی از مؤثرترین و بهترین راه‌ها برای دستیابی به حداکثر تولید در واحد سطح، ترویج ایده‌های نو و انتقال یافته‌های علمی و تحقیقاتی روز دنیا به کشاورزان است؛ امری مهم که تنها با همکاری تنگاتنگ محققان، کارشناسان ترویج و بخش تخصصی محقق می‌شود.

میرزایی در ادامه به ابعاد ملی این طرح اشاره کرد و گفت: در سطح کشور ۲ هزار نفر از کشاورزان پیشرو به‌عنوان «کشاورز مرجع» انتخاب شده‌اند که هر یک از آن‌ها با همراهی محققان معین و از طریق ارائه آموزش‌های چهره‌به‌چهره، دوره‌های مهارتی، برنامه‌های ترویجی و انجام بازدیدهای علمی، ۲۰ کشاورز پیرامونی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به سهم استان در این برنامه اعلام کرد: در استان کرمانشاه نیز ۷۲ کشاورز پیشرو انتخاب شده‌اند که در قالب مزارع الگویی فعالیت خواهند کرد و هر یک از آن‌ها ۲۰ کشاورز تابعی را به‌صورت مستقیم آموزش داده و پشتیبانی می‌کنند؛ به این ترتیب با اجرای این طرح، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کشاورز کرمانشاهی از دستاوردهای فنی و علمی آن بهره‌مند خواهند شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح، گامی بسیار مهم و اساسی در راستای توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش تولید محصولات استراتژیک و ارتقای سطح مهارت‌های فنی کشاورزان به شمار می‌رود و قطعاً می‌تواند به عنوان یک الگوی کاملاً موفق در سطح استان و کل کشور مورد استفاده قرار گیرد.

