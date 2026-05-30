امان‌الله میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نشست هماهنگی با رئیس و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه با هدف برنامه‌ریزی و هم‌افزایی برای اجرای برنامه‌های روز مزرعه در ایستگاه‌های تحقیقاتی استان خبر داد.

وی اظهار کرد: این نشست با حضور مسئولان بخش تحقیق و ترویج کشاورزی برگزار شد و در آن راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک برای معرفی دستاوردهای پژوهشی به بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان کرمانشاه افزود: در قالب برنامه‌های پیش‌بینی شده، آخرین یافته‌ها و دستاوردهای علمی ایستگاه‌های تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف زراعی، باغی و فناوری‌های نوین کشاورزی به کارشناسان و بهره‌برداران معرفی خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر میان بخش‌های تحقیق و ترویج، تصریح کرد: انتقال مؤثر نتایج تحقیقات به عرصه‌های تولید، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، توسعه دانش فنی و ارتقای عملکرد بخش کشاورزی دارد.

میرزایی خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی از ایستگاه‌های تحقیقاتی فرصت مناسبی برای کارشناسان ترویج و کشاورزان فراهم می‌کند تا از نزدیک با دستاوردهای جدید پژوهشی آشنا شوند و زمینه بهره‌گیری از آن‌ها در مزارع استان فراهم شود.

وی ادامه داد: در این نشست همچنین درباره محورهای آموزشی، شیوه اجرای برنامه‌های ترویجی و راهکارهای کاربردی‌سازی یافته‌های علمی در سطح مزارع بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان کرمانشاه در پایان گفت: مقرر شد زمان‌بندی بازدیدهای میدانی، بسته‌های آموزشی و برنامه‌های ترویجی مرتبط با دستاوردهای تحقیقاتی تدوین و برای اجرا به شهرستان‌های استان ابلاغ شود.