به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری ظهر امروز یکشنبه در نشست با رسانهها با بیان اینکه اعتبارات عمرانی دانشگاه لرستان ۱۰۷ درصد تخصیص داشته است، اظهار داشت: در حال حاضر هیچکدام از پروژههای ما بهخاطر مسائل مالی تعطیل نیستند و مشکلی ندارند.
پیشرفت ۷۵ درصدی بیمارستان «نیایش»
وی با اشاره به پروژه بیمارستانی «نیایش» خرمآباد، عنوان کرد: این پروژه بیمارستانی در حال حاضر ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه پروژه بیمارستانی «رازی» کوهدشت نیز ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: همچنین پروژه بیمارستانی «گهر» دورود نیز ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
امیری، بیان داشت: اگر پیمانکاران پروژه فعال باشند ما به لحاظ تأمین منابع مالی پروژهها هیچگونه مشکلی نداریم.
اختصاص ۴ همت اعتبار در سفر رئیسجمهور به حوزه بهداشت و درمان لرستان
وی با اشاره به اعتبارات سفر رئیسجمهور به لرستان در حوزه بهداشت و درمان استان، گفت: بیشترین اعتبار در این حوزه به بیمارستان «نیایش» خرمآباد اختصاص داده شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اختصاص ۲.۱ همت اعتبار برای این پروژه بیمارستانی در سفر رئیسجمهور به لرستان، تصریح کرد: در مجموع بیش از چهار همت برای پروژههای مختلف بهداشت و درمان لرستان در این سفر اعتبار اختصاص پیدا کرد.
امیری با تأکید بر اینکه غیر از سه پروژه اصلی بیمارستانی در استان، پروژه کتابخانه و خوابگاه دانشجویی نیز جزء این پروژههای سفر رئیسجمهور بودند، ادامه داد: پیگیری برای تخصیص اعتبارات سفر رئیسجمهور در حال انجام است.
وی گفت: خوشبختانه در بحث سه پروژه اصلی حوزه بهداشت و درمان استان اصلاً معطل اعتبار نیستیم.
۱۸ هزار مترمربع پروژه آماده افتتاح داریم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴، شش پروژه حوزه بهداشت و درمان در لرستان افتتاح شد، گفت: اعتبار هزینه شده برای این پروژهها ۳۸ میلیارد تومان بوده است.
امیری، عنوان کرد: ۱۸ هزار و ۹۹۰ پروژه در استان آماده افتتاح داریم، همچنین اعتبار آن نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است.
وی با تأکید بر اینکه سیاست دانشگاه علوم پزشکی لرستان این بوده که تا پروژهای کامل افتتاح نشده، پروژه دیگری را شروع نمیکنیم، گفت: تلاش ما تکمیل پروژههای نیمهتمام در استان است.
