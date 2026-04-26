به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌ان اعتماد مصرف‌کننده آمریکایی پس از ثبت یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی با اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران فقط اندکی بهبود یافت. آمریکایی‌ها همچنان وضعیت اقتصادی کشور را نامناسب توصیف می‌کنند و نگران هستند که ادامه جنگ به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.

بر اساس این گزارش شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه آوریل عدد ۴۹.۸ را ثبت کرد. این عدد نسبت به ابتدای ماه اندکی بهتر شده است اما همچنان در پایین‌ترین سطوح از سال ۱۹۵۲ قرار دارد.

جوان سو مدیر نظرسنجی دانشگاه میشیگان اعلام کرد بعد از اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای و کمی ارزان‌تر شدن بنزین احساسات مصرف‌کنندگان تا حدی بهبود پیدا کرده است.

با این حال شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا در ماه آوریل نسبت به مارس حدود ۷ درصد کاهش یافت. این شاخص اکنون پایین‌تر از میانگین ۲۰ ساله قرار دارد. این شاخص بر اساس نظرسنجی از خانوارها درباره وضعیت مالی فعلی و انتظارات آنها از آینده محاسبه می‌شود و سطوح بالاتر آن نشان‌دهنده اعتمادبه‌نفس بیشتر و سطوح پایین‌تر نشان‌دهنده احتیاط و بدبینی مصرف‌کنندگان است.

گزارش سی‌ان‌ان می‌افزاید درگیری‌های خاورمیانه اقتصاد جهان را تحت فشار قرار داده است و بسیاری از آمریکایی‌ها با جهش قیمت بنزین افزایش تورم و بلاتکلیفی بیشتر درباره آینده مالی خود مواجه شده‌اند.

طبق نتایج نظرسنجی دانشگاه میشیگان ارزیابی مردم از وضعیت مالی شخصی در ماه آوریل حدود ۹ درصد بدتر شده است و نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که قیمت‌های بالا سطح زندگی آنها را پایین آورده است.

انتظارات تورمی مردم برای یک سال آینده نیز در این ماه به طور قابل توجهی افزایش یافته است و از ۳.۸ درصد در مارس به ۴.۷ درصد رسیده است. این جهش بزرگ‌ترین افزایش یک‌ماهه از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون محسوب می‌شود. در آن مقطع وضع تعرفه‌های سنگین از سوی دولت آمریکا بر واردات از بسیاری کشورها به تشدید نگرانی‌های تورمی دامن زده بود.

این جنگ و پیامدهای اقتصادی آن در حالی رخ می‌دهد که خانوارهای آمریکایی از قبل نیز با هزینه‌های بالای زندگی ناشی از تورم پس از همه‌گیری کرونا و افزایش سریع قیمت‌ها در چند سال گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

بر پایه این گزارش شاخص اعتماد مصرف‌کننده اکنون تنها اندکی پایین‌تر از سطح ژوئن ۲۰۲۲ قرار گرفته است. در آن زمان نرخ تورم آمریکا به بالاترین حد خود در چهار دهه گذشته رسیده بود و فشار معیشتی شدیدی بر خانوارها وارد می‌کرد.