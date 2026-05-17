بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز یکشنبه و تا روز پنجشنبه پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه نسبتاً شدید و شدید لحظهای پدیدههای غالب آسمان استان هستند.
وی عنوان کرد: از فردا بعدازظهر باتوجهبه تشکیل چشمههای گردوخاک بر روی صحاری عراق، انتظار داریم که بهتدریج برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه شاهد نفوذ ذرات گردوخاک به جو استان باشیم که سبب کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: پیرو هشدار صادره در این مدت شرایط وزش باد میتواند با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانهها و... همراه باشد.
مرادپور، عنوان کرد: فردا شب نیز باتوجهبه حاکمیت شرایط ناپایدار برای نقاطی از استان بهویژه نواحی غربی احتمال وقوع بارشهایی بهصورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق وجود دارد.
وی گفت: نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه افزایش مییابند.
