ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی و با توجه به فعالیت سامانه ناپایدار، امروز شاهد بارندگی در سطح استان بودیم که در برخی ساعات به‌صورت رگبار همراه با رعدوبرق، مه‌گرفتگی و وزش باد بود.

وی افزود: برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، اما همچنان به‌ویژه در ساعات عصر و شب، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از نظر دمایی نیز طی ۴۸ ساعت آینده، روند افزایش دما در استان مورد انتظار است.

معقولی با توصیه به شهروندان تأکید کرد: با توجه به ناپایداری‌های موقتی، به‌ویژه در زمان وقوع رعدوبرق، رعایت نکات ایمنی ضروری است.