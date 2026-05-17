وزیر کشور پاکستان ۹۰ دقیقه با رئیس جمهور جلسه داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت اسلامآباد در تهران طی اطلاعیهای اعلام کرد که وزیر کشور پاکستان محسن نقوی که روز گذشته وارد تهران شد، نزدیک به سه ساعت در نهاد ریاست جمهوری حضور داشت.
اسکندر مومنی وزیر کشور ایران و همچنین وزیر امور خارجه نیز در جریان این دیدار در نهاد ریاست جمهوری حضور داشتند.
محسن نقوی همچنین دیداری خصوصی با رئیسجمهور برگزار کرد که حدود ۹۰ دقیقه به طول انجامید و با حضور وزیر کشور ایران همراه بود.
پاکستان و ایران مذاکرات عالیرتبهای درخصوص روابط دوجانبه و مأموریت میانجیگری پر صلح منطقهای برگزار کردند. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، نیز در چارچوب تلاشهای مستمر پاکستان برای تسهیل گفتوگوها و ترویج صلح منطقهای، به ایران سفر کرد.
در دیدار وزرای کشور ایران و پاکستان، درباره روابط ایران و پاکستان و چشمانداز ازسرگیری مذاکرات صلح، گفتوگوهای مفصلی انجام شد. در این نشست همچنین موضوعات مورد علاقه مشترک، از جمله صلح پایدار در منطقه و آخرین تحولات منطقهای، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اسکندر مومنی وزیر کشورمان نیز، تلاشهای صادقانه و متعهدانه فیلد مارشال ژنرال سید عاصم منیر را برای حلوفصل مناقشه جاری ستود و نقش سازنده پاکستان در ترویج صلح و ثبات منطقه ای را مورد تقدیر قرار داد.
