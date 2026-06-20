عبدالرضا پیرحسینلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح ملی 《شهید عجمیان》جهت بهسازی و شاداب سازی فضاهای آموزشی اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، استان مرکزی نیز با هدف آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید، در راستای اجرای این طرح وارد فاز عملیاتی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: در قالب طرح شهید عجمیان، مقرر شده است یک هزار و ۵۷۵ کلاس درس در ۲۳۷ مدرسه این استان بهسازی، رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی شود.

وی تاکید کرد: این فرآیند با مشارکت گسترده گروه‌های جهادی، بسیج دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان استان مرکزی انجام می شود تا محیطی مناسب‌تر و پرانرژی برای حضور دانش‌آموزان فراهم شود.

پیرحسینلو با تأکید بر اهمیت آمادگی زیرساختی پیش از آغاز مهرماه، افزود: مشارکت گروه‌های جهادی و نیروهای مردمی در این مسیر، ظرفیتی بسیار ارزشمند برای ارتقای کیفیت محیط‌های آموزشی بوده و اجرای این طرح، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همدلی همگانی در جهت بهبود شرایط یادگیری فرزندانمان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: اجرای طرح شهید عجمیان، بازتاب‌دهنده همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت عمومی در مسیر بهبود زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان این استان است که جای تقدیر دارد.