به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: در طرح «آشتی با آموزش» استان مرکزی موفق به کسب رتبه برتر کشور شده است.

وی افزود: با کاهش قابل توجه تکرار پایه دانش‌آموزان از ۲ هزار و ۲۴۷ نفر به یکهزار و ۲۵۶ نفر، این شاخص بهبود ۵۵.۸۹ درصدی را نشان می‌دهد.

پیرحسینلو تصریح کرد: رتبه استان مرکزی در ارزیابی شاخص‌های عمومی و اقتصادی از ۲۷ به ۶ و در ارزیابی پروژه‌های مهر از ۱۲ به ۵ ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: در حوزه جذب بازماندگان از تحصیل از مجموع یکهزار و ۵۹۸ دانش آموز شناسایی‌شده، یکهزار و ۵۶۴ نفر برای نخستین‌بار مورد رصد قرار گرفتند ۳۷۶ نفر به مدارس جذب و مابقی نیز شامل افراد آموزش‌ناپذیر یا مهاجر بودند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت تاکید کرد: استان مرکزی در طرح «جابر بن حیان» با مشارکت ۶۹ درصدی دانش‌آموزان، فراتر از تعهد کشوری عمل کرد و نخستین نمایشگاه ملی این طرح را برگزار نمود.

وی افزود: ۳۰۰ کلاس درس با مشارکت خیرین به کتابخانه تجهیز شد و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، آموزش و پرورش استان آمادگی دارد تمامی مدارس را در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به مدارس تراز سند تحول بنیادین تبدیل کند.

پیرحسینلو بیان کرد: استان مرکزی با راه‌اندازی مدرسه تلویزیونی و تولید ۱۷۰ برنامه آموزشی ویژه امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، در این حوزه پیشگام بوده است.

وی گفت: در نتیجه این اقدامات، دانش‌آموزان استان موفق به کسب رتبه هفتم میانگین معدل پایه یازدهم و رتبه هشتم پایه دوازدهم کشور شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: رشد ۳۳۰ درصدی ثبت‌نام در المپیادهای دانش‌آموزی و افزایش ۲۲۰ درصدی رتبه‌های برتر علمی در مرحله اول المپیادها در استان مرکزی ثبت شده است.

وی ادامه داد: به دلیل کمبود تجهیزات، تراکم دانش‌آموزان در استفاده از رایانه و محدودیت دسترسی به تجهیزات عملی در رشته مکانیک، فرآیند یادگیری و مهارت‌آموزی در هنرستان‌ها با چالش مواجه است.

پیرحسینلو افزود: بهره‌گیری از ظرفیت صنایع برای توسعه رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش ضروری است تا نیروی انسانی متخصص متناسب با آمایش سرزمینی و نیاز واقعی صنعت تربیت شود.