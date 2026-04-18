به گزارش خبرنگار مهر ، صنعت بیمه ایران طی ماههای اخیر یکی از پرچالشترین دورههای خود را سپری کرده است. نوسانات سیاسی و تحولات منطقهای، فضای نااطمینانی را در بخشهای مختلف اقتصادی افزایش داده و مردم هر روز بیشتر به دنبال راههایی برای محافظت از داراییها و سرمایههای خود هستند. در چنین شرایطی، دستور مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر افزودن پوشش جنگ به بیمهنامهها، اقدامی مهم و تأثیرگذار تلقی میشود؛ اقدامی که از نگاه کارشناسان میتواند به پشتیبانی از اقتصاد ملی و تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه کمک کند.
چرا پوشش جنگ دوباره اهمیت یافت
در قوانین سنتی بیمه، خسارات ناشی از جنگ، شورش و اقدامات خصمانه جزو استثنائات محسوب میشود، زیرا ماهیت این ریسکها فاجعهآمیز و غیرقابل پیشبینی است. اما با افزایش نااطمینانیها و احتمال آسیب به اموال مردم، بازنگری در سیاستهای گذشته ضرورت پیدا کرده است. بر همین اساس، وزارت اقتصاد با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه، دستور بررسی و اجرای پوشش جنگ را به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد تا صنعت بیمه بتواند متناسب با نیازهای جدید جامعه حرکت کند.
اهمیت این تصمیم در آن است که شهروندان در شرایط پیچیده سیاسی و اقتصادی نباید احساس بیپناهی کنند. افکار عمومی از بیمه انتظار دارد در بحرانها نقش فعال داشته باشد و همین رویکرد، محور سیاستگذاری جدید وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی است. افزایش سطح خدمات بیمهای از طریق افزودن پوشش جنگ، نمادی از بلوغ نهادی صنعت بیمه و آمادگی آن برای مواجهه با بحرانهای بزرگ به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند دستور وزیر اقتصاد توانسته شکاف میان نیاز واقعی مردم و محدودیتهای حقوقی بیمه را کاهش دهد. این سیاست با ایجاد تعادلی میان توان مالی شرکتهای بیمه و حق شهروندان برای برخورداری از پوششهای حمایتی، یکی از اقدامات مهم دولت در کاهش ریسکهای ملی ارزیابی میشود.
جزئیات الحاقیه پوشش جنگ
پوشش جنگ به دلیل ماهیت پرریسک خود در قالب الحاقیهای مستقل ارائه میشود و صدور آن منوط به داشتن بیمهنامه اصلی در رشتههایی مانند خودرو، مسکن و حملونقل است. در این الحاقیه محدوده خطر، سقف تعهد، میزان فرانشیز و نرخ حقبیمه به طور دقیق تعریف شده و تمامی این موارد بر اساس دستورالعمل وزارت اقتصاد و ارزیابیهای فنی شرکتهای بیمه تدوین شده است.
بر اساس این دستورالعمل، خساراتی همچون حملات موشکی، پهپادی، انفجارهای ناشی از عملیات نظامی یا شورشهای داخلی، در صورت تأیید مراجع ذیصلاح، میتواند تحت پوشش قرار گیرد. بیمهگر نیز مجاز است سقف تعهد را متناسب با ارزش دارایی و ریسک منطقه تعیین کند و در برخی موارد درصدی از خسارت بر عهده بیمهگذار قرار میگیرد تا پایداری مالی سیستم حفظ شود.
نرخ حقبیمه در این الحاقیه بر اساس نوع دارایی، سطح ریسک و مدت قرارداد تعیین میشود. وزارت اقتصاد تأکید کرده نرخها باید واقعی و قابل دسترس باشد تا گروههای مختلف جامعه بتوانند از این پوشش استفاده کنند. همچنین مدت اعتبار الحاقیه کوتاهمدت تعیین شده تا شرکتهای بیمه بتوانند بر اساس شرایط کشور نرخها را در دورههای بعدی بازنگری کنند.
تأثیر الحاقیه جنگ بر بیمههای خودرو، مسکن و حملونقل
سه حوزه خودرو، مسکن و حملونقل بیشترین تأثیر را از اجرای این دستور خواهند داشت. در بیمه بدنه خودرو، خسارات ناشی از حملات موشکی، ترکش و انفجارهای مرتبط با درگیریها که پیش از این در فهرست استثنائات قرار داشت، اکنون با درخواست بیمهگذار قابل پوشش است. این موضوع بهویژه برای رانندگانی که در مناطق پرریسک فعالیت میکنند اهمیت زیادی دارد.
در بیمه مسکن و اموال نیز پوشش جنگ میتواند خسارات ناشی از موج انفجار، فروریختن ساختمانها یا آتشسوزی ناشی از حملات خصمانه را جبران کند. وزارت اقتصاد هدف از این اقدام را حمایت از خانوارها، بهویژه در مناطق شهری متراکم عنوان کرده است.
در بخش حملونقل نیز این پوشش اهمیت راهبردی دارد. بدون ارائه بیمهنامه جنگ، فعالیت ناوگان دریایی و حملونقل بینالمللی عملاً متوقف میشود. با ابلاغ وزیر اقتصاد، شرکتهای بیمه موظف شدند این پوشش را به بیمههای باربری اضافه کنند تا روند صادرات و واردات کشور در شرایط بحرانی دچار وقفه نشود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم جدید
کارشناسان حملونقل معتقدند این اقدام ضمن جلوگیری از توقف تجارت، سطح اعتماد بینالمللی به نظام بیمهای ایران را افزایش میدهد، زیرا نشان میدهد ساختار مالی کشور توان مدیریت ریسکهای غیرمنتظره را دارد. در سطح داخلی نیز افزودن پوشش جنگ پیام مثبتی برای جامعه اقتصادی دارد و نشان میدهد وزارت اقتصاد بیمه را یک ابزار کلیدی برای تابآوری اقتصاد ملی میداند.
به گفته تحلیلگران، اهمیت این الحاقیه تنها در جبران خسارت نیست؛ بلکه سپری مالی برای جامعه در برابر شوکهای احتمالی فراهم میکند. این پوشش میتواند اضطراب عمومی را کاهش داده و اعتماد شهروندان به صنعت بیمه را افزایش دهد.
اگرچه اجرای پوشش جنگ نیازمند مدیریت دقیق در زمینه قیمتگذاری و ظرفیت مالی بیمهگران است، اما آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی آن بسیار گستردهتر است. این اقدام گامی مهم در مسیر تقویت نقش بیمه در اقتصاد ملی و افزایش حس امنیت مالی در جامعه به شمار میآید. وزارت اقتصاد با این تصمیم نشان داده که از تمامی ابزارهای قانونی و فنی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور استفاده میکند و به نقش بیمه بهعنوان ستون اطمینانبخش جامعه باور دارد.
