تغییر پارادایم صنعت بیمه؛ گذار از جبران خسارت به تأمین مالی پیشگیرانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده بیمه، محمدرضا فرزانه، دبیر شبکه علمی تغییر اقلیم کشور، در کارگاه آموزشی «تغییر پارادایم‌های مرتبط با بیمه و تغییر اقلیم» در پژوهشکده بیمه با تأکید بر تغییر بنیادین نگاه هیأت بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC) به صنعت بیمه، اعلام کرد که این صنعت دیگر صرفاً به دنبال جبران خسارت نیست، بلکه به سمت افزایش تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی و تأمین مالی پیشگیرانه حرکت کرده است.

فرزانه در این کارگاه با اشاره به روند تحول گزارش‌های IPCC از سال ۱۹۹۰ تا گزارش ششم، گفت: در گزارش‌های اولیه، تمرکز بر شناسایی آسیب‌پذیری بخش‌هایی مثل کشاورزی و زیرساخت‌ها بود، اما به‌تدریج صنعت بیمه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک و سازگاری با تغییر اقلیم مطرح شد.

دبیر شبکه علمی تغییر اقلیم کشور با استناد به گزارش دوم IPCC افزود: برای نخستین بار در این گزارش نسبت به افزایش حق‌بیمه‌ها، حذف پوشش بیمه‌ای در مناطق پرخطر و حتی احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه در نتیجه حوادث اقلیمی هشدار داده شد.

فرزانه با اشاره به گزارش سوم IPCC تصریح کرد: با توجه به افزایش بیش از ۱۰ برابری خسارات اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی، مدل‌های سنتی اکچوئری و اتکا به داده‌های تاریخی دیگر پاسخگوی پیش‌بینی ریسک‌های آینده نیستند.

وی ادامه داد: گزارش‌های چهارم و پنجم IPCC، بیمه را از یک ابزار صرفاً جبرانی به ابزاری برای سازگاری تبدیل کردند. توسعه بیمه‌های کشاورزی، اوراق قرضه فاجعه‌بار و مشوق‌های بیمه‌ای برای فعالیت‌های کم‌کربن از محورهای اصلی این گزارش‌ها بود.

فرزانه در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش ششم IPCC اشاره کرد و گفت: در این گزارش، مفهوم تأمین مالی پیشگیرانه مطرح شده؛ یعنی تخصیص منابع مالی پیش از وقوع بحران بر اساس تصویرسازی از شرایط آتی تا از گسترش خسارت جلوگیری شود.

دبیر شبکه علمی تغییر اقلیم کشور هشدار داد: با شدت گرفتن تغییرات اقلیمی، برخی مناطق با پدیده بیمه‌ناپذیری مواجه می‌شوند؛ جایی که ریسک‌ها از توان پوشش ابزارهای متعارف بیمه‌ای خارج می‌شود.

وی با اشاره به شرایط ایران تأکید کرد: برای گذار از پارادایم سنتی به پارادایم نوین، ضرورت دارد راهبردنگاری، برنامه راهبردی و برنامه اقدام متناسب در صنعت بیمه تدوین شود. استفاده از ابزارهای نوین تنها در چارچوب چنین برنامه جامعی اثربخش خواهد بود.

فرزانه در پایان، تغییر اقلیم را فراتر از یک مسئله زیست‌محیطی خواند و گفت: این پدیده با اقتصاد، سلامت، امنیت غذایی و عدالت اجتماعی پیوند خورده و صنعت بیمه در سال‌های آینده نقش مهمی در مدیریت پیامدهای آن خواهد داشت.

فیلم کامل این کارگاه آموزشی از طریق وبسایت پژوهشکده بیمه قابل دسترسی است.