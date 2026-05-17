به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان و کارگروه آرد و نان، با اشاره به اهمیت مدیریت بازار در شرایط کنونی اظهار کرد: نظارت بر بازار امروز مطالبه اصلی مردم است و شهروندان انتظار دارند این نظارتها بهصورت جدی، مستمر و اثرگذار انجام شود؛ چرا که بازار نیازمند مدیریت مضاعف و پیگیری منظم است.
وی با تأکید بر لزوم تشکیل بازرسیهای مشترک و هدفمند افزود: بازدیدها باید در قالب گروههای کاری منسجم انجام شود؛ بهگونهای که مردم احساس کنند بازار بهدرستی مدیریت و کنترل شده و با متخلفان برخورد میشود. صرف ارائه گزارش در جلسات اداری کافی نیست و آثار این اقدامات باید در سطح شهر و بازار برای مردم کاملاً ملموس باشد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برخورد با گرانفروشی و کمفروشی باید آشکار و بازدارنده باشد، تصریح کرد: واحدهای متخلف باید پلمب شده و بهصورت شفاف به مردم معرفی شوند تا شهروندان اطمینان پیدا کنند که نظارتها واقعی و جدی است. اگر برخوردها تنها در چارچوب اداری و میان بازرس، تعزیرات و متخلف باقی بماند، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت و در شرایط فعلی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، هیچگونه اغماضی پذیرفته نیست.
دلالبازی در حوزه کالاهای اساسی قابل قبول نیست
حبیبی در ادامه با اشاره به فعالیت افراد سودجو در قالب دلالیهای نامتعارف بیان کرد: کسب سود متعارف حق فعالان اقتصادی است و باید شرایط فعالیت سالم فراهم باشد، اما سودجویی نامتعارف و دلالبازی در حوزه کالاهای اساسی از جمله مرغ، برنج و روغن به هیچ وجه قابل قبول نیست. این افرادِ محدود باید شناسایی، به مردم معرفی و برای برخورد قانونی تحویل دستگاه قضایی شوند.
وی با تأکید بر اینکه رضایت عموم مردم اولویت اصلی است و هیچ تعارفی با سودجویان نداریم، گفت: دستگاههای مسئول از جمله جهاد کشاورزی، صمت، بازرسی اصناف، بسیج اصناف و تعزیرات باید در جلسه آینده آمار دقیقی ارائه دهند که چند دلال شناسایی شده و با آنها در چه حوزههایی برخورد صورت گرفته است. بازار متلاطم فقط با قاطعیت و جسارت آرام میشود و نرمش و تعلل در این شرایط نتیجهای نخواهد داشت.
نظارت از مرغداری تا کشتارگاه؛ کلید تنظیم بازار مرغ
مدیر ارشد استان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تنظیم بازار مرغ تأکید کرد و افزود: به هر میزان که نیاز باشد، مرغ منجمد باید وارد بازار شود تا کمبودها جبران و قیمتها کنترل گردد؛ اما این مرغ باید مستقیماً برای مصرف عمومی خانوارها توزیع شود و صرفاً در اختیار رستورانها و مراکز خاص قرار نگیرد.
استاندار کرمانشاه با انتقاد از پدیده عرضه غیرمجاز مرغ زنده خاطرنشان کرد: مقابله با این پدیده باید مداوم باشد، چرا که برخوردهای مقطعی بینتیجه است. مدیران جهاد کشاورزی، دامپزشکی و مسئولان کشتارگاهها باید با هماهنگی یکدیگر، راهکارها را از مبدأ (مرغداریها) پیگیری کنند و نظارت دقیقی بر آمار ورود و خروج طیور داشته باشند تا از انحراف در مسیر توزیع جلوگیری شود. تأمین بهموقع نهادهها نیز در این زمینه نقش کلیدی دارد.
ضرورت تسهیل واردات و اصلاح جدی وضعیت نانواییها
حبیبی همچنین بر لزوم پیگیری جدی واردات کالاهای اساسی مانند برنج و روغن توسط بازرگانان تأکید کرد و خواستار آسیبشناسی دلایل عدم استفاده حداکثری از ظرفیت مرزهای استان شد. وی تأکید کرد که باید روندها در گمرکات و بازارچههای مرزی تسهیل شود تا تجار رغبت بیشتری برای واردات داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به تماسها و گلایههای مردمی در خصوص نان، تخممرغ و لبنیات گفت: کیفیت، قیمت و زمان ارائه نان از دغدغههای جدی مردم است و توقعات هنوز برآورده نشده است. بخشی از این مشکلات به مجوزهای صادر شده و جهتگیریهای نادرست در واگذاریها بازمیگردد که باید رویکرد اصلاحی جدی و همهجانبهای در حوزه نان اتخاذ شود تا رضایت عمومی جلب گردد.
