۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

«تقویت زنجیره تولید و افزایش رقابت پذیری» رویکردهای صنعتی دولت

سمنان- دستیار ویژه ریاست جمهوری در پیگیری طرح‌های خاص تولیدی گفت: «تقویت زنجیره تولید و افزایش رقابت پذیری» رویکردهای صنعتی دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

محمد نوری در حاشیه مراسم افتتاح یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی ایوانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید در شهرک‌های صنعتی نشان‌دهنده پویایی بخش صنعت و اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های تولیدی کشور است.

وی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در رونق اقتصادی افزود: کارآفرینان و فعالان اقتصادی با حضور در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

دستیار ویژه ریاست جمهوری در پیگیری طرح‌های خاص تولیدی و صنعتی اعلام کرد: توسعه صنایع لوازم خانگی علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، می‌تواند زمینه افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه‌ای را فراهم کند.

نوری با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی منطقه نیز گفت: شهرک صنعتی ایوانکی از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی برخوردار بوده و راه‌اندازی چنین واحدهایی می‌تواند به تقویت زنجیره تولید و افزایش فرصت‌های شغلی در شهرستان گرمسار کمک کند

وی افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل مسیر فعالیت تولیدکنندگان از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه اقتصادی و تقویت تولید ملی است.

گفتنی است این کارخانه با زیربنای ۱۴ هزار و ۱۷۴ مترمربع که برای ۱۴۵ نفر اشتغال مستقیم امروز افتتاح شد.

