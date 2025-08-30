۲ واحد تولیدی صنعتی در غرب استان سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل صمت سمنان از افتتاح دو واحد تولیدی و صنعتی در گرمسار و آرادان خبر داد و ابراز داشت: این طرح‌ها با حضور استاندار سمنان در هفتمین روز هفته دولت به بهره برداری رسیدند.

وی با بیان اینکه هدف از افتتاح این طرح‌ها ایجاد رونق اقتصادی و بهبود اوضاع اشتغال است، افزود: در واقع این پروژه‌ها با کار تولیدی خود خدمتی را نیز به مردم اضافه می‌کنند.

مدیر کل صمت استان سمنان با بیان اینکه شرکت ماشین آلات بازرگانی در آرادان با سرمایه گذاری یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد، ابراز داشت: این واحد تولیدی در مساحت دو هزار و ۵۰۰ متر مربع بنا شده است.

احمدی با بیان اینکه این واحد تولیدی برای ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، تصریح کرد: این واحد سالانه ۵۵ هزار تن انواع روغن هیدرولیک، ضد یخ، روغن موتور و غیره تولید می‌کند.

وی با بیان اینکه واحد دوم مربوط به شرکت تولیدی خودرو در گرمسار بود، افزود: برای این طرح نیز یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی ایوانکی سرمایه گذاری شده است.

مدیر کل صمت استان سمنان با بیان اینکه این واحد ظرفیت تولید ۱۸۰ بیل مکانیکی، لودر و ماشین آلات راه و معدن را دارد، اضافه کرد: این واحد برای ۶۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.