به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری مراسم یادبود چهلمین روز شهادت پرستار دانشگاه علوم پزشکی مشهد «حسین عشقی» از شهدای جنگ تحمیلی اخیر؛ بخش اورژانس بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد که نخستین محل خدمت این شهید بود به نام وی نام‌گذاری شد.

محمد اسماعیل زاده، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت پرستار این دانشگاه «حسین عشقی» که در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد برگزار شد، اظهار کرد: به پاس قدرشناسی از سال‌های تلاش و مجاهدت شهید عشقی در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اورژانس بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد را که محل شروع خدمت این شهید بود، به نام وی نام‌گذاری کردیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در این ‌بخش ۱۱۸ تخت فعال است و به‌طور متوسط ۹۵ درصد این ظرفیت اشغال می باشد و تعیین تکلیف بیماران در کمتر از ۶ ساعت انجام می شود.

وی ادامه داد: علوم پزشکی همواره در بحران‌ها حضور دارد و بر خلاف دیگر گروه‌ها و بخش های جامعه در چنین ایامی فعالیت هایش مضاعف می شود چنانکه در زمان جنگ تحمیلی سوم هم تلاش‌های خوبی توسط بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی انجام شد و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم تا در حد توان در کنار جامعه پزشکی حضور داشت.