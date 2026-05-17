کوثری: شهید نصیرزاده نیروهای مسلح را برای مقابله با استکبار آماده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمداسماعیل کوثری، بعد ازظهر یکشنبه، در حاشیه مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید محسن نصیرزاده ، گفت: شهید نصیرزاده به دلیل عشق و علاقه خالصانه به کار و نیز تجربه بسیار بالا در نیروی هوایی ارتش و جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح، تسلط تخصصی کامل بر مسائل دفاعی داشت.

وی افزود: در مدت هشت، نه ماه فعالیت ایشان، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، کارهای بسیار بزرگی انجام شد که موجب شد نیروهای مسلح دستشان پر باشد تا در برابر جرثومه‌های فساد استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل عرض اندام کنند.

کوثری با اشاره به جلسات کمیسیون امنیت ملی با شهید نصیرزاده تصریح کرد: حداقل دو یا سه جلسه با ایشان داشتیم و از تجربه بسیار بالایی برخوردار بودند که توانستند کار را پیش ببرند. به لطف خدا، موشک‌های بسیار قوی و پهپادهای اثرگذاری تولید شد که دشمن قادر به مقابله با آن نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: روح شهید نصیرزاده شاد است و ما همه باید راه ایشان را برای سرنگونی استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل ادامه دهیم.