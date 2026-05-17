پرداخت حداقل حقوق کارگری به زندانیان شاغل در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز یکشنبه، از رشد ۱۰ درصدی اشتغال زندانیان این استان در سال ۱۴۰۴، با وجود تحریم‌ها و جنگ تحمیلی خبر داد و اشتغال‌زایی را مؤثرترین راهکار بازاجتماعی شدن زندانیان و کاهش تکرار جرم دانست و بر هم‌راستایی برنامه‌های مهارت‌آموزی با نیاز بازار کار تأکید کرد.

به گفته وی، این رشد در هر دو حوزه اشتغال درون و برون کارگاهی محقق شده و زندانیان شاغل، حداقل حقوق کارگری مصوب را دریافت می‌کنند تا ضمن کمک به معیشت خانواده، پس‌اندازی برای دوران پس از آزادی داشته باشند.

وی با رد تصور کار اجباری بدون دستمزد، تصریح کرد: ترکیب اشتغال منظم در زندان با حمایت‌های پس از آزادی، اثربخشی برنامه‌های اصلاح و بازپروری را به حداکثر می‌رساند.

فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، اشتغال‌پذیری زندانیان را به‌عنوان بخشی از مداخلات مبتنی بر بازتوان‌سازی با جدیت دنبال می‌کند.