به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی عصر یکشنبه در نشست ستاد جوانی جمعیت اردبیل گفت: متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در کشور و از جمله استان ما گلایههایی از روند کند پرداخت دارند که این موضوع را جداً از مرکز پیگیری میکنیم.
وی افزود: بسیاری از دستگاهها وظایف قانونی دارند؛ با هماهنگی بیشتر، موازیکاری کاهش مییابد و اطلاعات دقیقتری برای تصمیمگیری عملیاتی دریافت میشود.
معاون استاندار اردبیل گفت: در اجرای طرح جوانی جمعیت، با روند کندی مواجهیم که باید آتشبهاختیار در استان اصلاح شود. برخی مسائل نیز با نگاه محلی بهتر حل میشود.
امامی ادامه داد: باید از ظرفیت تشکلها و خیریهها استفاده کرد. همسوسازی بخشهای دولتی و مردمی ضروری است. مسکن و زمین از عوامل اصلی تسهیل ازدواج جوانان است و دستگاههای مربوط عملکرد مناسبی دارند.
